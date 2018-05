Rendimiento de State of Decay 2 en PC: es bastante exigente

Los primeros análisis de rendimiento de State of Decay 2 en su versión para PC han confirmado que el juego es más exigente de lo que parece. Decimos esto porque aunque Microsoft dio unos requisitos que a priori parecían bastante contenidos al final la optimización ha brillado por su ausencia.

Antes de entrar a hablar del rendimiento de State of Decay 2 en PC vamos a repasar las especificaciones oficiales que dio Microsoft para poder relacionar mejor los resultados:

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

CPU Core i5 2500 o FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon HD 7870 o GTX 760 con 2 GB.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

CPU Core i5 4570 o FX 8350.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon R9 380 o GTX 960 con 4 GB.

Esto sugiere que con tarjetas gráficas superiores como las GTX 970-GTX 1060 de 3 GB y las Radeon R9 290-RX480 de 4 GB deberíamos poder mover el juego en 1080p y calidades máximas, pero esto no se cumple del todo.

En un equipo compuesto por un Core i5, 16 GB de RAM y una GTX 970 la configuración recomendada que ofrece el juego al seleccionar los ajustes automáticos es de 1080p y calidad alta, un nivel que registra entre 55 y 60 FPS.

Esto quiere decir que la experiencia es fluida y que no tendremos problemas, pero al subir la calidad gráfica al máximo el rendimiento baja de forma drástica y sólo es posible mantener de forma estable medias de 30 FPS.

Como anticipamos esto confirma que State of Decay 2 peca de una pobre optimización, algo que además se deja notar en la versión del juego para Xbox One y Xbox One X. Imaginamos que Microsoft estará trabajando en parches que mejoren la situación, pero de momento no tenemos información oficial en este sentido.