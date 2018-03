Requisitos mínimos y recomendados de State of Decay 2

Microsoft ha confirmado que State of Decay 2 llegará el 22 de mayo. Ya hemos hablado sobre ello en este artículo, pero además el gigante de Redmond ha aprovechado para confirmar los requisitos mínimos y recomendados del juego.

State of Decay 2 marcará un salto importante frente a la primera entrega, ya que será un título que aprovechará de verdad las posibilidades de Xbox One (el original se hizo pensando en Xbox 360) y que por tanto ofrecerá un apartado gráfico superior.

Esto obviamente tendrá consecuencias en las especificaciones que necesitaremos para moverlo de forma óptima en PC, y que según Microsoft serán las siguientes:

Requisitos mínimos:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

CPU Core i5 2500 o FX 6300.

8 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon HD 7870 o GTX 760 con 2 GB.

Espacio libre en disco no concretado.

Requisitos recomendados:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

CPU Core i5 4570 o FX 8350.

16 GB de RAM.

Tarjeta gráfica Radeon R9 380 o GTX 960 con 4 GB.

Espacio libre en disco no concretado.

Como podemos ver en general no son unos requisitos elevados, salvando el detalle de los 16 GB de RAM que vemos en el apartado de “recomendados”. No creemos que State of Decay 2 vaya a necesitar dicha cantidad de memoria para funcionar de forma óptima así que podéis estar tranquilos; 8 GB serán suficientes.

No apreciamos errores importantes en las equivalencias así que no merece la pena entrar en correcciones. Con todo hay que tener en cuenta que el equipo que Microsoft ha listado en los requisitos mínimos es superior a una Xbox One, así que habrá que ver cómo funciona el juego con dichas especificaciones y el grado de optimización que han conseguido.

Más información: DSOGaming.