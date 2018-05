Ariana Grande y su “acartonada” versión de No Tears Left To Cry

Seguro que más de uno habéis pasado el rato pensando en las posibles aplicaciones prácticas de Nintendo Labo al mundo real. Si ese es vuestro caso, seguro que disfrutáis de los siguientes vídeos, y es que la estrella del pop Ariana Grande realizó una actuación “acartonada” en el programa de televisión de Jimmy Fallon de la NBC, The Tonight Show.

Este pequeño inciso musical se emitió durante el programa del pasado lunes, en el que junto a la banda The Roots del programa de Fallon, y con el respaldo exclusivo de instrumentos de cartón, (eso sí, conectados todos a distintas Nintendo Switch con sus pertinentes moduladores de sonido), Ariana Grande se lanzó a cantar uno de sus últimos temas, “No Tears Left To Cry”, el cual sinceramente (y eso que no soy demasiado fan de este género) sonó bastante bien.

La actuación fue lograda, tal vez como cabía esperar, gracias a la considerable ayuda de Nintendo. Como explicó el propio Jimmy Fallon en las declaraciones proporcionadas a IGN, “Nos encontramos con Nintendo y nos mostraron un montón de cosas geniales de cartón que podíamos hacer. Usamos el Kit de Variedad e hicimos un teclado. Le preguntamos si podíamos hacer otras cosas de cartón como guitarras y me dijeron: “¡Por supuesto! Nosotros os ayudaremos a hacerlo””.

En este segundo vídeo podemos ver al menos una parte del enorme trabajo y la preparación detrás de la actuación de Ariana Grande, tal como lo proporcionaron Fallon y sus amigos antes de la emisión del programa de la noche anterior.

Esta no es la primera “actuación” de los instrumentos de cartón de Nintendo Labo, ya que otros fans han ido publicando una amplia gama de creaciones propias. Sin embargo, los integrantes de la banda de Fallon, cada miembro estuvo equipado con un controlador de la Switch y una creación de Labo, convirtiéndose en una de las congregaciones más grandes en las que se han usado estos dispositivos. El resultado final: un divertido y novedoso espectáculo, y es que ¿cuánto partido le vamos a sacar a estas creaciones de cartón?