No Man’s Sky incluirá un nuevo modo multijugador

Hello Games, los creadores del polémico No Man’s Sky, hablaron ayer de las próximas novedades que presentarán en su juego, a través del programa de YouTube, Inside Xbox. Y es que, tras seis meses de testeo, finalmente han anunciado que la próxima actualización de No Man’s Sky, denominada “NEXT”, traerá consigo una nueva funcionalidad con un modo multijugador.

Sean Murray, uno de los componentes de Hello Games compartió la noticia en su cuenta de Twitter, anunciando además que esta actualización vendrá de forma gratuita para los jugadores de todas las plataformas. Este nuevo modo nos permitirá explorar el basto universo del juego tanto con nuestros amigos y conocidos, como con la capacidad de unirnos a las partidas de cualquier otro jugador.

Play No Man’s Sky with your friends online July 24th A free update for PS4, PC, and launch on Xbox. Explore together, meet random travellers, build shared bases, dog fight, race vehicles. We’re so happy this is ༼ つ ◕_◕ ༽つFINALLY༼ つ ◕_◕ ༽つ happening pic.twitter.com/m4iOujJFVY — Sean Murray (@NoMansSky) May 18, 2018

El modo multijugador es parte de la actualización ya detallada a principios de este año, la cuarta gran actualización que recibe el juego. “Hemos querido llamar a esta actualización de No Man’s Sky NEXT, porque la consideramos un muy importante “siguiente” paso en un viaje para No Man’s Sky, tanto para Hello Games, como para nuestra dedicada comunidad“, declaró Murray en el momento de la revelación.

“Esto es algo muy diferente“, explicaba Murray para el programa Inside Xbox, en relación con la próxima actualización, “Es más como Battlestar, y es más como Star Trek: Away Team. Es algo divertido… divertido y emergente, y hasta se siente como algo intenso.” Y es que además de la nueva funcionalidad online, esta nueva versión traerá consigo nuevos contenidos.

Con una fecha prevista de lanzamiento el próximo 24 de julio, esta actualización gratuita coincidirá además con la fecha de disponibilidad de la nueva versión de No Man’s Sky, que llegará para Xbox One. Anunciada anteriormente tras unas filtraciones, finalmente la fecha de salida para la consola de Microsoft no será para marzo, habiendo fallado estos rumores por un mes completo.