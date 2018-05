The Divison 2 mejorará calidad gráfica, jugabilidad y contenidos

El anuncio de The Divison 2 por parte de Massive y de Ubisoft fue toda una sorpresa. Sabíamos que la primera entrega había sido un éxito, pero no esperábamos una secuela tan pronto.

De momento no tenemos nada más que un anuncio oficial, pero Ubisoft ha confirmado que harán una presentación de The Division 2 en el E3 de este año, lo que significa que a principios de junio podremos ver las primeras escenas con juego real de esta segunda entrega.

Por lo que respecta al argumento y al desarrollo van a mantener todas las claves que hemos visto en el original. Esto quiere decir que en este título tendremos de nuevo un mundo abierto (tipo sandbox), un enfoque claro hacia el rol de acción y dos modos de juego claramente diferenciados: la campaña y el multijugador.

Ubisoft Massive ha comentado que han quedado sorprendidos con la velocidad con la que la gente “devoraba” cada nuevo contenido que lanzaban para The Division, y que esto les ha permitido aprender cosas que pondrán en práctica en su segunda parte. No han concretado nada, pero quiere decir que cuidarán la experiencia y el contenido de final de juego.

En cuanto a la jugabilidad tendremos de nuevo la cámara en tercera persona y el mismo sistema de equipamiento de diferentes calidades y las habilidades divididas en diferentes categorías, aunque no descartamos que en esta ocasión realicen una diferenciación más profunda entre clases.

Finalmente toca hablar del apartado técnico. The Division 2 utilizará el motor gráfico Snowdrop, el mismo que el original, pero en teoría tendrá mejoras gráficas que marcarán una diferencia clara frente a aquél. Viendo el “downgrade” que se marcaron en su momento con la primera entrega prefiero mantener las expectativas la mínimo, sobre todo porque al final lo que manda es no dejar en mal lugar a PS4 y Xbox One.

El lanzamiento de The Division 2 se producirá antes de terminar marzo de 2019.

