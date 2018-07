Microsoft se adelantará a Sony con Xbox Two, dice Michael Pachter

Xbox Two es el nombre con el que conocemos de manera provisional a la que será la consola de próxima generación de Microsoft, es decir a la sucesora de Xbox One-Xbox One S y Xbox One X y la que está llamada a convertirse en la gran rival de PS5, la consola de próxima generación de Sony.

El analista Michael Pachter, de la firma Wedbush Securities, ha comentado en una reciente entrevista que está convencido de que Xbox Two llegará antes que PS5, es decir que Microsoft intentará “golpear primero” para obtener algo de ventaja temporal frente a lo nuevo de la compañía nipona.

Este comentario tiene sentido, de hecho Xbox 360 llegó al mercado casi un año antes que PS3, aunque Xbox One y PS4 tuvieron un lanzamiento casi simultáneo en la mayoría de los mercados de todo el mundo (siendo Japón la gran excepción).

Xbox One ha sido la gran perdedora de esta generación

No hay duda de que Microsoft ha sido la gran derrotada en la actual generación de consolas. Desde el principio erraron el tiro con Xbox One y no sólo por obligar a comprarla con Kinect y por su alto precio de venta, sino por la propia arquitectura de la consola.

Xbox One contaba con una configuración de componentes muy inferior a la de PS4 debido al uso de memoria DDR3 unificada en lugar de memoria GDDR5, lo que reducía el ancho de banda del sistema, y a la inclusión de una GPU de gama media-baja con 768 shaders, cuyo rendimiento quedaba muy por detrás del modelo de gama media de la consola de Sony, que suma 1.152 shaders.

La menor potencia de la consola se ha dejado notar en todos y cada uno de sus juegos y ha hecho que Xbox One sea una consola 720p o 1080p con resolución dinámica en el mejor de los casos, mientras que PS4 ha aguantado mejor el tipo como una auténtica consola 1080p, aunque no siempre lo haya conseguido con una fluidez plena.

No debemos olvidar que la falta de títulos exclusivos también ha jugado en contra de Xbox One. Es cierto que franquicias como Halo y Gears of War siguen atrayendo a una gran cantidad de jugadores, pero PS4 ha tenido más exclusivos de primer nivel, y esto le ha permitido marcar una distancia aún mayor frente a la consola de Microsoft.

¿Qué debería mejorar Microsoft en Xbox Two?

Es sin duda una de las preguntas más importantes que podemos hacernos ahora mismo, y gracias a la experiencia que han vivido con Xbox One estamos seguros de que los de Redmond lo tendrán tan claro como nosotros.

Un hardware a la altura desde el principio: sabemos que es imposible que Xbox Two ofrezca exactamente la misma potencia que PS5 porque son proyectos de dos compañías diferentes, pero Microsoft debe asegurarse de que el hardware de su nueva consola estará realmente a la altura de los estándares del momento en el que llegue al mercado. Esto quiere decir que si llega en 2020 su GPU y su CPU deberán ofrecer como mínimo un rendimiento acorde a la gama media disponible para PC en dicho año. Nada de periféricos obligatorios ni de imposiciones: unir Kinect de forma obligatoria a Xbox One fue un error que Microsoft debe evitar con Xbox Two, pero en sentido amplio. Deben ofrecer la consola de forma individualizada y con precio competitivo desde el principio, y dejar que sea el consumidor el que decida si quiere acompañarla de algún accesorio o periférico. Retrocompatibilidad con Xbox One: la retrocompatibilidad ha sido uno de los mayores aciertos de Microsoft con Xbox One, y creemos que debería mantenerla en Xbox Two para marcar una importante diferencia frente a PS5 y potenciar el valor de su nueva consola. Si decidieran ampliarlo a Xbox 360 sería fantástico y no debería requerir una gran inversión por parte de los de Redmond, ya que esta característica ya está presente en Xbox One. Más juegos exclusivos: es el cuarto y último pilar sobre el que Microsoft debería construir Xbox Two: un ecosistema de juegos y franquicias exclusivas más amplio que pueda competir con el que tendrá PS5. En este sentido la compañía debe tener claro que no puede seguir dependiendo únicamente de Gears of War, Halo y Forza, tiene que ampliar horizontes y buscar nuevos títulos que le ayuden a marcar la diferencia frente al consumidor.

Os recordamos que según las últimas informaciones PS5 llegaría en 2020. Si se confirman las previsiones de Pachter Xbox Two podría asomar en 2019.

Te interesa: Xbox Two, todo lo que sabemos y esperamos.