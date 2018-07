Apple confirma problemas de temperatura en MacBook Pro y ofrece parche software

Apple ha confirmado los problemas de temperatura (y rendimiento) en el nuevo MacBook Pro 2018, que estaban reportando una parte de usuarios. Promete solucionarlo vía software con un parche específico añadido a la actualización del sistema operativo macOS High Sierra 10.13.6 que está distribuyendo y ha emitido un comunicado pidiendo disculpas a “cualquier cliente que haya tenido un rendimiento inferior al esperado”:

“Tras exhaustivas pruebas de rendimiento bajo numerosas cargas de trabajo, hemos identificado que falta una clave digital en el firmware que afecta al sistema de gestión térmica y podría reducir la frecuencia del procesador bajo fuertes cargas en el nuevo MacBook Pro”.

Una solución de software es ciertamente mejor que una de hardware que conllevaría la devolución de los portátiles vendidos, aunque no está clara la eficacia de dicha solución. Tendremos que esperar a las pruebas de usuario. Apple sigue asegurando que el nuevo portátil de 15 pulgadas es (o debe ser) un 70% más rápido que el modelo anterior, mientras que el modelo de 13 pulgadas es hasta dos veces más rápido.

Rendimiento y temperatura en MacBook Pro

Apple actualizó recientemente el dispositivo estrella de su catálogo de ordenadores personales. Manteniendo diseño y acabados, su principal novedad es el uso de procesadores Coffee Lake de Intel, los Core 8 de cuádruple núcleo para el MacBook Pro 13 y los más potentes Core 9 para el modelo de 15 pulgadas.

En este MacBook Pro 15 donde los usuarios han detectado los mayores problemas. Cuando el portátil comienza a trabajar a plena carga con todos sus núcleos activos el Core i9 sufre un exceso de temperatura que acaba generando en lo que se conoce como thermal throttling, una caída importante de las frecuencias de trabajo para evitar que las temperaturas sigan subiendo y que el exceso de calor pueda acabar produciendo daños irreparables al equipo.

Como resultado, el rendimiento cae de manera dramática y el nuevo modelo con el flamante Core i9 y sus 6 núcleos queda por debajo de Core i7 de cuatro núcleos y ocho hilos basado en Kaby Lake acaba superando al modelo de 2018, y la diferencia es bastante grande.

¿Ha probado Apple suficientemente el nuevo MacBook Pro?

El caso sugiere varias preguntas y la primera es cómo es posible que un portátil profesional, con precio de salida en su configuración base de 3.299 euros y que equipado a tope alcanza la friolera de 7.959 euros, pueda llegar al mercado con un problema de thermal throttling cuando se supone que para publicitar los impresionantes resultados de los benchmarks oficiales de Apple el modelo ha tenido que ser probado a fondo bajo las máximas cargas de trabajo.

Otro tema, aún peor, son los titulares que se han publicado sobre un supuesto “fallo de diseño” en el sistema de refrigeración que no permitiría aprovechar toda la potencia de ese Core i9. Preocupante para una compañía obsesionada con el diseño y cuyos portátiles han sido -en el pasado- sinónimo de calidad y garantía a todos los niveles.

Y hablando de diseño, la semana pasada se conoció un documento de servicio donde se confirmó que Apple había solucionado en los nuevos modelos el problema del polvo en el teclado que afectaba a los anteriores modelos. Apple se ha limitado a decir que el teclado es “más silencioso” sin mencionar que la nueva membrana de silicona está ahí para resolver el problema anterior (claramente un fallo y gordo) para evitar demandas colectivas, según mencionan en The Verge.

No, antes estas cosas no pasaban y la conclusión es sencilla: Mac no es hoy una prioridad para Apple convertida en “una compañía de móviles”. Esperemos que la problemática del rendimiento y temperatura en los nuevos portátiles se pueda resolver con la actualización de software publicada.

El parche ya está disponible desde la herramienta de actualización de los Mac. La descarga del macOS High Sierra 10.13.6 con el parche dedicado para el MacBook Pro (2018) está disponible en la página de soporte de Apple.