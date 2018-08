ASUS comercializa ZenFone Live L1, terminal económico con Android Go

ASUS ha iniciado la comercialización del ZenFone Live L1, nuevo móvil inteligente con Android Go y un precio muy contenido en la barrera de los 100 dólares.

Tras el lanzamiento del tope de gama ZenFone 5Z, ASUS refuerza el otro extremo de su catálogo con un terminal de gama de entrada que destaca por el uso del programa Android Go, un diseño “Zen” que la firma taiwanesa emplea en sus productos electrónicos y unas características para el que quiera un terminal básico.

Especificaciones ZenFone Live L1

Pantalla : IPS+ de 5,5 pulgadas con formato 18:9.

: IPS+ de 5,5 pulgadas con formato 18:9. Resolución : 720p para 720 x 1440 píxeles.

: 720p para 720 x 1440 píxeles. Chipset : Snapdragon 425.

: Snapdragon 425. CPU : 4 núcleos Cortex-A53 a 1.4 GHz.

: 4 núcleos Cortex-A53 a 1.4 GHz. GPU : Adreno 308.

: Adreno 308. RAM : 1 GB.

: 1 GB. Almacenamiento : 16 GB ampliable mediante tarjetas microSD.

: 16 GB ampliable mediante tarjetas microSD. Cámaras: cámara trasera de 13 MP y frontal de 5 MP.

cámara trasera de 13 MP y frontal de 5 MP. Conectividad :Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4, microUSB 2, Doble SIM

Bluetooth 4.0, A2DP, LE .

:Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, Bluetooth 4, microUSB 2, Doble SIM Bluetooth 4.0, A2DP, LE . Dimensiones : 147.3 x 71.8 x 8.2 mm.

: 147.3 x 71.8 x 8.2 mm. Peso : 140 gramos.

: 140 gramos. Batería: 3.000 mAh.

Android Go, lo mejor del ZenFone Live L1

Prestaciones básicas como verás para un terminal que se suma al programa Android Go de Google, una variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para trabajar sobre smartphones de gama de entrada a la plataforma, con hardware que contempla 1 Gbyte de memoria RAM e incluso menos.

De acuerdo con Google, los beneficios para el usuario final serán tangibles, con mejora del tiempo de arranque de un 30 por ciento y una optimización de espacio de almacenamiento hasta dos veces el sistema operativo “regular”. Ello se logrará con el grupo de apps optimizadas bajo “Google Go”, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome o el nuevo administrador de archivos, Files Go.

Todas estas apps (y las adicionales) no podrán superar los 10 Mbytes de espacio y también usan menos memoria. Incluyen características para trabajar en modo off-line y cuentan con funciones para ahorro de datos. También la tienda oficial tendrá un tratamiento “Go” y la Play Store para Android Go tendrá un espacio personalizado, bien definido para indicar que están dedicadas a esta versión ligera de Android.

ZenFone Live L1 ya está disponible en varios acabados de color en regiones como Estados Unidos con precio de venta de 109 dólares. Esperamos verlo pronto en mercados internacionales.