Lo mejor de Ubisoft en Gamescom 2018

Gamescom 2018. Después de las presentaciones de hardware de varios fabricantes, Ubisoft “abre el fuego” en la feria de juegos de Colonia con la presentación de sus próximos lanzamientos. Sí, como verás, pocas novedades porque todos los títulos o casi, los conocemos de sobra del pasado E3. Eso sí, con nuevos tráilers y gameplays para ir abriendo boca.

Assassin’s Creed Odyssey

Como pasó en el E3, el juego estrella de Ubisoft en Gamescom 2018 no puede ser otro que la nueva entrega de nuestro asesino favorito. Después de la vuelta de tuerca a la franquicia en el Origins localizado en Egipto, Ubisoft nos trasladará a la Antigua Grecia bajo un sistema de juego similar, un gran mundo por explorar y el refuerzo de los componentes roleros que tan bien le han sentado a la saga. Estará disponible el 5 de octubre de 2018 para PC Windows, PS4 y Xbox One.

The Crew 2: Gator Rush

Primera actualización gratuita para el título de conducción en mundo abierto que combina motos, coches, aviones y vehículos acuáticos. Estará disponible el 25 de septiembre de 2018 para PC Windows, PS4 y Xbox One.

Just Dance 2019

Vuelve el mejor simulador de baile con sus 40 nuevas canciones y las más de 400 que encontrarán en Just Dance Unlimited. Ubisoft también ha anunciado su quinta competición anual, Just Dance World Cup, con finales en Brasil a primeros de 2019. Estará disponible para PC Windows, PS4, Xbox One, 360, Wii U y Switch el 25 de octubre de 2018.

For Honor: Marching Fire

La mayor actualización de contenido para el juego de lucha ofrecerá una nueva facción Wu Lin, un nuevo modo de juego 4v4 JcJ, contenido JcE ilimitado y otras modificaciones. Estará disponible para PC Windows, PS4 y Xbox One el 16 de octubre de 2018.

Brawlhalla

Título de lucha y plataformas gratuito. Los jugadores pueden elegir uno de los 40 personajes únicos y entrar en los modos de un jugador y cooperativo, así como en competiciones online y locales. Estará disponible el 6 de noviembre para Xbox One y Nintendo Switch.

Starlink Battle for Atlas

Conecta los juguetes modulares y los verás cobrar vida en tiempo real en el juego gracias a la tecnología Starlink. ¡Elige a tu piloto, selecciona cualquier nave y combina las piezas como quieras para jugar a tu manera! Estará disponible el 16 de octubre de 2018 para Nintendo Switch, PS4 y Xbox One.

Trial Rising

Nueva entrega de la saga de carreras de motos TrialS. Está ambientada en localizaciones famosas de todo el mundo, y con más pistas que nunca, lleva a los jugadores en un viaje por todo el planeta y pone a prueba sus habilidades en varios niveles de dificultad. Estará disponible para PC Windows, PS4, Xbox One y Nintendo Switch en febrero de 2019.

Space Junkies

Gameplay del shooter en primera persona que está desarrollando por Ubisoft Montpellier para realidad virtual. Estará disponible en el último trimestre del año. que se lanzará en el Q4.

The Division 2

Segunda entrega para el exitoso juego de acción y rol en mundo abierto. Estará localizado en Washington D. C. y contará con un modo campaña y multijugador, y promete mejoras en el apartado gráfico, un mundo de mayores dimensiones y mayores posibilidades en jugabilidad con diferencia entre las clases disponibles. Estará disponible el 15 de marzo de 2019 para PC Windows, PS4 y Xbox One.