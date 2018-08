Científicos confirman la existencia “definitiva” de hielo en la Luna

GamesCom 2018. La RTX 2080 TI es el nuevo buque insignia de NVIDIA, una tarjeta gráfica que fue anunciada ayer y que permitió a los de verde sacar músculo frente a una multitud entusiasmada por las posibilidades del trazado de rayos, aunque como ya os hemos comentado en artículos anteriores todavía hay cosas en el aire, sobre todo en lo que respecta a su potencia bruta más allá del “ray tracing”.

Durante la presentación pudimos confirmar que juegos como Shadow of the Tomb Raider van a utilizar el trazado de rayos de NVIDIA para mejorar de forma notable los efectos de luces y sombras. En el vídeo que acompañamos podéis verlo con total claridad y sí, no hay duda de que potencia la inmersión y ofrece un resultado mucho más realista, pero su coste en términos de rendimiento es muy grande.

PCGames Hardware ha confirmado que esa demo funcionaba en resolución 1080p y sobre una RTX 2080 TI. Con esa configuración podríamos esperar que la tarjeta gráfica fuese sobrada, al fin y al cabo a NVIDIA se le llenó la boca hablando de sus núcleos ténsor, sus núcleos RT y sus 10 GigaRays por segundo, pero lo cierto es que el rendimiento del juego es muy pobre ya que registra medias de 30 FPS a 45 FPS. Cuando la carga gráfica es baja o miramos a alguna zona cerrada puede superar los 60 FPS, pero es algo ocasional y no representa el rendimiento real del juego.

NVIDIA, tenemos un problema

Y bastante grande. Que una tarjeta gráfica como la RTX 2080 TI que cuesta casi 1.200 euros y que además ha sido promocionada como una revolución capaz de trabajar con trazado de rayos a un nivel sin precedentes logre ese resultado en 1080p confirma que esta tecnología está muy verde, y que ahora mismo no compensa.

Estoy convencido de que si se diera a elegir entre jugar a Shadow of the Tomb Raider en 4K con calidad máxima y 60 FPS o 1080p con calidad máxima, trazado de rayos y menos de 60 FPS la inmensa mayoría de los jugadores optaría por la primera opción, y desde luego acertarían de pleno.

No podemos culpar a NVIDIA por intentar evolucionar apostando por nuevas tecnologías que mejoren la calidad de los juegos actuales, pero siendo realistas el trazado de rayos es algo que todavía tiene mucho camino por delante. A esto debemos unir que los desarrollos de videojuegos se siguen centrando en las consolas, y que a la generación actual el trazado de rayos no le queda grande, le queda enorme.

¿Cambiará la situación con PS5 y Xbox Two? Es posible al fin y al cabo AMD también ha hecho su propia apuesta por el trazado de rayos, pero esa nueva generación no llegará hasta 2019-2020, fecha en la que NVIDIA ya habrá lanzado otra generación que podría dejar “obsoletas” a las RTX 20, así que de momento todo lo que tenemos es una tecnología con un enorme consumo de recursos cuyo futuro a corto plazo es incierto.