Firefox bloqueará los rastreadores por defecto

Hace unas cuantas versiones que Firefox introdujo una nueva opción en sus preferencias: protección contra rastreo, que en la práctica se traduce en el bloqueo de aquella publicidad que rastrea la actividad del usuario en Internet. Pero se trata de un ajuste limitado y que el navegador solo activa por defecto cuando se usa la navegación privada. Para el futuro próximo, Mozilla planea ir mucho más allá.

Lo cuentan en el blog oficial de Mozilla: han cambiado su perspectiva sobre el tema y no solo por razones relacionadas con la privacidad. El rendimiento es otro motivo de preocupación para la organización, que cita un estudio de Ghostery (un bloqueador para navegadores web desarrollado por la industria publicitaria) según el cual el 55% del tiempo que tarda en cargar una página web es debido a los rastreadores.

Así las cosas, Mozilla tiene previsto activar la protección contra el rastreo por defecto en las siguientes versiones de Firefox, pero no se va a quedar ahí. Baste decir que, a pesar de lo limitado (se basa en la lista básica de elementos de Disconnect.me, otro conocido bloqueador para navegadores web), la opción que ya tiene Firefox es bastante potente dentro de lo que cabe. Sin embargo, lo será mucho más con los cambios que pretenden.

Para empezar y siempre que los estudios que están llevando a cabo lleguen a buen puerto, a partir de Firefox 63 se bloquearán todos los rastreadores que se detecte afectan al rendimiento y la velocidad del carga del sitio. Un poco más adelante, con el lanzamiento de Firefox 65, bloquearán las cookies de terceros y el acceso al almacenamiento de contenido. El objetivo es hacerlo “proporcionando la protección más sólida posible a la vez que se preserva la experiencia del usuario”.

Pero hay más, y es que en Mozilla apuntan también a “mitigar otras prácticas nocivas“, como técnicas de rastreo más delicadas que “marcan” al usuario con huellas digitales relativas a las especificaciones del dispositivo desde el que se conecta; o como los scripts de criptominado que cada vez más páginas fraudulentas utilizan para aprovecharse del incauto visitante.

Es un hecho que Firefox no vive su mejor momento y estos cambios no van a suponerle un impulso, cuando hay complementos para cualquier navegador web mucho más potentes; pero activarlo todo por defecto es un movimiento rotundo que no se había planteado hasta ahora. ¿Lo harán también en Android o solo en PC? Eso no lo han adelantado, aunque es ahí donde más rédito le pueden sacar.

Por otro lado, Firefox no será el primer navegador conocido que se atreve a tanto. Opera hace tiempo que añadió mecanismos contra los scripts de criptominado y más aún desde que integró su propio bloqueador de publicidad, el cual han ido mejorando poco a poco.