Los Google Pixelbook podrían renovarse en breve, según apuntan unas filtraciones

Tal y como os contamos hace apenas unos días, Google celebrará un evento en Nueva York el próximo 9 de octubre sobre el que no hay duda de cuál será el plato fuerte: los nuevos modelos de los terminales estrella de la compañía, los Pixel 3. Sin embargo, esto no significa que no se vayan a poder presentar otros dispositivos, y en las últimas horas se han dado unas filtraciones que apuntan en este sentido.

Como la pólvora han recorrido Internet un vídeo y una imagen que no corresponden al mismo equipo, pero que tienen en común el proponer un nuevo modelo de Pixelbook, el sucesor de los portátiles Chromebook Pixel que la compañía comercializa actualmente. El escueto vídeo que puede ver a continuación hace referencia a un Pixelbook denominado ‘Nocturne’ (Atlas es la denominación utilizada ahora).

En efecto, las comparaciones de lo que parecer un híbrido en toda regla no se han hecho de rogar y ya hay quien ha tildado a este supuesto nuevo modelo de Pixelbook como “el Surface de Google“. Habrá que esperar hasta el próximo octubre para ver qué hay de verdad en todo esto, aunque por el ritmo de las filtraciones, quizás caiga algo más antes.

En segundo lugar, una imagen que se correspondería a publicidad de Facebook y que habría sido publicada por error y retirada -como suele ser habitual, demasiado tarde-, muestra un modelo de Pixelbook más similar a los conocidos.

Siendo filtraciones, no hay nada confirmado, por lo que sigue siendo imprescindible esperar hasta que Google haga los anuncios de rigor. Es decir, a diferencia de lo ocurrido con las filtraciones de los Pixel 3, las cuales se dan por fidedignas en casi toda la prensa especializada, este caso no está tan claro y bien podría tratarse de alguna “equivocación”.

Pero tal y como señalan en The Next Web, en el evento de Google del año pasado se presentaron bastantes productos y no sería de extrañar que el gigante de Internet anuncie más hardware del esperado, sobre todo en lo que a actualizaciones de su dispositivos se refiere.