No lo sé a ciencia cierta, pero estoy convencido de que no menos del noventa por ciento de quienes leáis este artículo, tenéis y usáis una cuenta de Google o Microsoft. El porcentaje podría ser incluso mayor, en realidad; pero es imposible de comprobar. En cualquier caso, no hay nada que reprochar. Es de cajón: una cuenta de Google o Microsoft da acceso a una cantidad de servicios y aplicaciones genialmente integrados entre sí de la mejor calidad, y lo hace de manera gratuita. Es difícil darle la espalda a tan tentadora oferta.

¿Qué hay de la privacidad? Ese es otro tema. Primero, porque el mero hecho de conectarse a Internet ya supone una vulnerabilidad intrínseca: ni siquiera es necesario interactuar para dejar aunque sea un leve rastro. Segundo, porque la privacidad es muy cara. Olvídate de las ampliaciones del almacenamiento que te cobran -muy barato- Google o Microsoft, porque simplemente pagar por una cuarta parte de los servicios que ambas compañías te ofrecen gratis, te saldría por un pico importante.

Pasemos pues de puntillas por el tema de la privacidad, sobre todo porque mucha gente es consciente y acepta de buen grado el intercambio, y enfoquémonos en la competencia, en las alternativas. ¿Hay alternativas reales a Google o Microsoft? Resulta que sí, siempre que entendamos que de un sitio a otro hay cosas que pueden cambiar, como cambia de usar Gmail a Outlook, Google Drive a OneDrive o Hangouts a Skype. Hoy te hablo de una de esas alternativas, la veterana Zoho, que si no has llegado a conocer te sorprenderá.

Zoho Corporation es una compañía de origen indio, pero afincada en Estados Unidos, un par de años más antigua que Google. Su negocio está en el software como servicio para empresas, con el detalle que también permiten el acceso a usuarios domésticos. Y al igual que Google o Microsoft, disponen de un impresionante ecosistemas de aplicaciones y servicios en línea, de correo electrónico a almacenamiento en la nube, calendario, documentos (procesador de texto, hojas de cálculo, presentaciones, proyectos…), notas, mensajería instantánea, gestor de contraseñas…

De destacar alguna aplicación de Zoho, el cliente de correo electrónico, disponible para PC (Windows, Mac, Linux y web) y móvil, o la aplicación de notas, realmente atractiva a la vista y versátil, con una extensión para navegadores para capturar marcadores, páginas enteras, fragmentos, imágenes, etc., al más puro estilo Evernote, serían dos de las elegidas. También el curioso cliente de sincronización de archivos, desarrollado con tecnologías web.

Si entramos en el terreno profesional, Zoho tiene mucho más que ofrecer: gestión CRM, bases de datos, contabilidad, registro de dominios, mensajería colaborativa tipo Slack… Su catálogo de aplicaciones y servicios es de lo más completo y merece la pena echarle un vistazo, ya sea por interés personal o profesional. Pero no te equivoques: no te estoy recomendando dejar lo que uses por Zoho, ni estoy diciendo que Zoho sea mejor que Google o Microsoft. No lo es. Google y Microsoft son gigantes, su software es excelente y la calidad de servicio que entregan es difícil de conseguir incluso en productos independientes de pago.

Sin embargo, en el afán de encontrar una competencia lo más equivalente posible, Zoho es una de las compañías que más méritos ha hecho para ser considerada. Además, puede que su software no sea tan exquisito como el de las dos bestias de Internet, pero tiene sus ventajas, por ejemplo en el ámbito de la privacidad. Por ejemplo, valga la redundancia, Zoho no se dedica a la publicidad, luego en sus productos no hay publicidad -tampoco en los planes gratuitos-, ni escanean los mensajes de sus usuarios, ni venden esa información a terceros.

Lo cual no significa que Zoho sea una alternativa ideal para quienes busquen altos estándares de privacidad. Tampoco lo es. Al igual que la multitud de servicios que operan en Internet, recopilan datos para mejorar el propio servicio. Pero en comparación con Google o Microsoft, la diferencia es ostensible en cuanto a la cantidad de datos que recogen y el uso que les dan. Para ampliar la información a este respecto, la política de privacidad de la compañía.

Así que no te tomes muy a pecho esta entrada, porque no te quiero vender la moto. No uso Zoho, aunque tengo cuenta desde hace años -curiosidad- y en alguna ocasión me he planteado dar el salto. Esto no es más que una muestra de que sí existen alternativas accesibles al común de los mortales para las imponentes nubes de servicios Google y Microsoft. Ahora bien, si lo que más te preocupa de usar servicios en línea es el uso que hagan de tus datos, échale un vistazo a estas alternativas centradas en la privacidad.

Y recuerda: para mayor transparencia, o lo que es lo mismo, para una seguridad y privacidad óptimas, antepón el software libre. Es el mejor sello de garantía de que las aplicaciones que usas hacen lo que dicen hacer, y nada más.