Plex Cloud dejará de funcionar en noviembre

Llegó el día, en unas horas Apple desvelará su nueva gama de iPhone, los Apple Watch y seguramente alguna sorpresa más en un evento que tendrá lugar en el Steve Jobs Theater ubicado en la sede de la compañía, el Apple Park. Como siempre, os contaremos todas las novedades esta noche en MC pero os dejamos algunas indicaciones por si queréis seguirlo en directo.

La presentación comienza a las 10:00, hora local en California (EE.UU). Estos son los horarios en España y Latinoámerica:

Como es habitual, Apple lo pone especialmente fácil para los usuarios de macOS: ellos solo tienen que entrar con el navegador Safari en la página del evento.

Si tenéis un equipo con Windows 10, la forma más sencilla es utilizar el navegador Edge. Otra opción fácil, que también funciona con distribuciones de GNU/Linux es utilizar el reproductor VLC y pegar la dirección https://www.apple.com/apple-events/september-2018/ en la opción Abrir red.

De nuevo, si tenéis un iPhone o iPad basta con utilizar Safari y acceder a la web del evento. Con un Apple TV se puede usar la aplicación Eventos para ver la presentación en directo.

Los usuarios de Android deben descargar VLC desde la Play Store y en la opción Abrir red pegar la url https://www.apple.com/apple-events

Aunque no tenemos confirmación oficial, parece que en esta ocasión Apple utilizará su cuenta oficial para retransmitir el evento en directo, bajo el hashtag #AppleEvent. Lo tenéis en @apple.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu

— Apple (@Apple) 10 de septiembre de 2018