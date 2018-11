Black Friday 2018, las mejores ofertas y descuentos en MC

Minoristas – Fabricantes – Operadoras

No hay minorista grande o pequeño que no aproveche el tirón mediático de las ofertas Black Friday 2018 en medio mundo. Si nos sigues desde Estados Unidos, México u otros puntos de Latinoamérica con acceso, ya sabes que el país de origen de esta promoción es el que ofrece -de largo- las mejores ofertas. Yo pasaría por Walmart; Amazon; Target y por el portal del mayor minorista de electrónica mundial, Best Buy.