Las mejores ofertas Black Friday 2018 [Actualizadas todo el día]

Llegó la gran semana de ofertas Black Friday 2018, donde minoristas y fabricantes ofrecen los mejores descuentos del año en tecnología, electrónica e informática.

Como todos los años, te ofreceremos durante toda la semana una amplia selección de ofertas permanentemente actualizadas y renovadas cada día hasta culminar el próximo viernes 23 y con el fin de fiesta que llegará el 26 de noviembre en su equivalente exclusivo para compras on-line, Cyber Monday 2018.

Como siempre que hablamos de estas promociones masivas, te recomendamos revisar los consejos generales para aprovechar a tope las mejores ofertas Black Friday 2018. Por nuestra parte, intentaremos separar “el grano de la paja” porque no todo son tanta “oferta” como el marketing con el que te estarán bombardeando indica. Racionaliza tus necesidades y compara precios, pero si lo tienes claro ¡No pierdas el tiempo y buena compra!

El primer minorista con ofertas ha sido Pccomponentes con un especial Gaming y un par de horas más tarde ya están disponibles las primeras ofertas de Amazon. Arrancamos con ello y con todo lo que vaya llegando. Date prisa porque hay muy buenas ofertas y algunas son unidades limitadas que se van a acabar muy pronto.

Componentes

PC – Portátil – 2 en 1 – AIO – MiniPC

Monitores – Periféricos – Accesorios

Videojuegos

Xbox One S 1TB + 2 Mando Wireless + el juego de moda Red Dead Redemption 2, por 269 euros.

Nintendo Switch Azul Neon/Rojo Neon + Indeca Bolsa Slim Mario Calaveritas, por 319 euros.

Para juegos de conducción nada mejor que este kit Logitech G29 Driving Force + Wheel Stand Pro Deluxe para Logitech G25/G27/G29/G920, por 249 euros.

El mejor controlador de Microsoft, Xbox One Controller Elite, cuesta 134 euros.

Y si necesitas espacio, este disco duro externo Seagate Game Drive Hub ofrece 8 Tbytes para la Xbox.

TV – Foto – Vídeo – Audio – GPS

Tablets – E-readers

El Fire 7 de Amazon -pantalla de 7” (17,7 cm), 8 GB (Negro)- solo cuesta 49 euros.

El Nuevo Kindle Paperwhite tiene un precio de 99 euros.

Wearables – Pulsómetros – Salud y actividad deportiva

Polar M200 – Reloj de Carrera con GPS y frecuencia cardíaca en la muñeca, Color, Unisex Adulto, Negro, M/L, por 80 euros.

Pulseras de actividad – Varios modelos desde 19 a 29 euros.

Otros

iRobot Roomba 895 – Robot Aspirador Óptimo para Mascotas, Succión 5 Veces Superior, Cepillos de Goma Antienredos, Sensores Dirt Detect, Suelos Duros y Alfombras, con Wifi y Programable por App, por 369 euros.

Minoristas – Fabricantes – Grandes superficies

No hay minorista grande o pequeño que no aproveche el tirón mediático de las ofertas Black Friday 2018. Te dejamos algunas de las promociones generales puestas en marcha en España y si nos sigues desde Estados Unidos, México u otros puntos de Latinoamérica con acceso, no olvides pasar por el mayor minorista mundial, Walmart; el gigante del comercio electrónico, Amazon; otro de los gigantes, Target y, cómo no, el mayor minorista de electrónica Best Buy, que ofrecen esta semana las mejores ofertas del planeta.