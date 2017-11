Ofertas y consejos para aprovechar a tope el Black Friday 2017

Queda poco más de una semana para que el Black Friday 2017 y su equivalente on-line Cyber Monday acaparen la atención del consumidor, oficialmente el 24 y 27 de noviembre, respectivamente. Minoristas y fabricantes tienen todo a punto para convencer al personal de la participación en una jornada masiva de compra con descuento que se ha convertido en cita obligada en el calendario comercial.

En nuestro sitio de canal hemos publicado un amplio especial enfocado a analizar la estrategia de ofertas y precios que los principales vendedores están promoviendo para este Black Friday 2017. Te los resumiremos más abajo para que sepas lo que de forma general puedes esperar, si bien la semana que viene publicaremos por aquí especiales con ofertas concretas de productos en todas las categorías de tecnología.

Completamos la entrada con una previa por si acabas de llegar de Marte y no sabes de qué va esto y finalizaremos recordándote una serie de consejos para que no te pierdas.

Black Friday 2017 – Cyber Monday 2017

El “Viernes Negro” tiene sus orígenes en la década de 1960 en Filadelfia y su objetivo -como ahora- era promover una jornada de compra masiva ofreciendo grandes descuentos en todo tipo de productos. Obviamente, por entonces no existía el comercio electrónico y la jornada se celebraba exclusivamente en tienda física.

También se limitaba a sólo un día, siempre el cuarto viernes del mes de noviembre como colofón al Día de Acción de Gracias (uno de los festivos más importantes en Estados Unidos) y como el pistoletazo de salida para la campaña navideña, la más relevante del año para el sector comercial.

Y llegó Internet y el comercio electrónico y Amazon, por lo que se asignó una jornada concreta como equivalente on-line al Black Friday, que con la denominación de “Cyber Monday” se celebraba exclusivamente el lunes posterior.

Hoy en día, el Black Friday ya no se limita a un sólo día y tampoco a la tienda física. El gran impulso del comercio electrónico ha difuminado la línea entre lo virtual y lo físico y algunos analistas señalan que el Cyber Monday es el nuevo Black Friday por el aumento de ventas on-line y los millones de smartphones como

Además, la globalización, junto al interés del canal minorista para aprovechar -como es su misión- cualquier día para aumentar su volumen de negocio, ha extendido esta tradición comercial típicamente norteamericana a medio mundo, especialmente a Europa y Latinoamérica, y ha servido para la creación de días equivalentes con el 11.11 en China como gran protagonista por su volumen multimillonario.

Ofertas Black Friday 2017 – Cyber Monday 2017

El número de minoristas, mayoristas o fabricantes que participan es inmenso. Realmente, no hay un vendedor grande o pequeño que no aproveche estas jornadas. Aunque como hemos venido haciendo en años anteriores te ofreceremos la semana próxima un gran especial con las mejores ofertas de productos concretos, te dejamos un resumen de las que han programado los principales vendedores. Ya te aviso de antemano, los ofertones que vemos en las grandes cadenas estadounidenses no se replican en Europa y Latinoamérica ni de lejos.

Amazon . El gigante del comercio electrónico volverá a apostar fuerte tras el éxito de ediciones anteriores. Una “cuenta atrás para Black Friday” con ofertas en categorías destacadas como electrónica, informática y videojuegos, está siendo el aperitivo para una semana clave donde repetirá la estrategia de ofrecer ofertas fijas diarias y ofertas “flash” durante un periodo determinado o hasta agotar existencias. Amazon cuidará especialmente a los suscriptores de su servicio premium permitiendo el acceso a las ofertas antes que al resto de usuarios. También ofrecerá importantes descuentos para su catálogo de hardware propio, lectores Kindle, asistentes Echo o tablets Fire.

. El gigante del comercio electrónico volverá a apostar fuerte tras el éxito de ediciones anteriores. Una “cuenta atrás para Black Friday” con ofertas en categorías destacadas como electrónica, informática y videojuegos, está siendo el aperitivo para una semana clave donde repetirá la estrategia de ofrecer ofertas fijas diarias y ofertas “flash” durante un periodo determinado o hasta agotar existencias. Amazon cuidará especialmente a los suscriptores de su servicio premium permitiendo el acceso a las ofertas antes que al resto de usuarios. También ofrecerá importantes descuentos para su catálogo de hardware propio, lectores Kindle, asistentes Echo o tablets Fire. PcComponentes . El minorista español especializado en componentes informáticos también repite estrategia básica de años anteriores, celebrando un periodo pre-Black Friday del 13 al 19 de noviembre y una semana final donde ofertará grupos de productos determinados (Ordenadores y Periféricos; Smartphones, Tablets y Wearables; Televisores y Multimedia y Gaming y Componentes) cada día de lunes a jueves ( 20 al 23 de noviembre). El colofón será el viernes 24 con “las mejores ofertas en todo tipo de productos”. La compañía también ha anunciado la celebración del Cyber Monday 2017 para el 27 de noviembre.

. El minorista español especializado en componentes informáticos también repite estrategia básica de años anteriores, celebrando un periodo pre-Black Friday del 13 al 19 de noviembre y una semana final donde ofertará grupos de productos determinados (Ordenadores y Periféricos; Smartphones, Tablets y Wearables; Televisores y Multimedia y Gaming y Componentes) cada día de lunes a jueves ( 20 al 23 de noviembre). El colofón será el viernes 24 con “las mejores ofertas en todo tipo de productos”. La compañía también ha anunciado la celebración del Cyber Monday 2017 para el 27 de noviembre. Microsoft . Los fabricantes van a tener una presencia más destacada con ofertas en sus plataformas de venta. Un ejemplo es la Microsoft Store estadounidense con suculentas ofertas del 23 al 27 de noviembre en modelos de marca propia Surface, la consola Xbox One S por 189 dólares (el precio más bajo desde el lanzamiento), dispositivos de realidad virtual, móviles Windows 10 a precio de derribo y portátiles de socios como Dell y HP. No es seguro que a la tienda española lleguen estos descuentos.

. Los fabricantes van a tener una presencia más destacada con ofertas en sus plataformas de venta. Un ejemplo es la Microsoft Store estadounidense con suculentas ofertas del 23 al 27 de noviembre en modelos de marca propia Surface, la consola Xbox One S por 189 dólares (el precio más bajo desde el lanzamiento), dispositivos de realidad virtual, móviles Windows 10 a precio de derribo y portátiles de socios como Dell y HP. No es seguro que a la tienda española lleguen estos descuentos. Sony . La firma japonesa apostará fuerte por su negocio de videojuegos con una semana de promociones “Black Friday Week” que rebaja la consola PS4 Slim de 1 TB a 199 dólares. Al igual que Microsoft, se trata del precio más bajo desde el lanzamiento y apunta a récord de ventas. Otra de las grandes ofertas llegará del dispositivo de realidad virtual PSVR y de kits de la consola con regalo de juegos.

. La firma japonesa apostará fuerte por su negocio de videojuegos con una semana de promociones “Black Friday Week” que rebaja la consola PS4 Slim de 1 TB a 199 dólares. Al igual que Microsoft, se trata del precio más bajo desde el lanzamiento y apunta a récord de ventas. Otra de las grandes ofertas llegará del dispositivo de realidad virtual PSVR y de kits de la consola con regalo de juegos. Nintendo . Celebrará la jornada con la comercialización de una nueva consola portátil 2DS Zelda y rebajas en juegos. El kit con la consola incluye el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D y tiene un precio de 79 dólares. Otras ofertas es la rebaja de precio del videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild para la Nintendo Switch, que en su edición “explorador” tendrá un precio de 59 dólares. Nintendo respeta el día de celebración del Black Friday 2017 y no pondrá a la venta la consola hasta 24 de noviembre.

. Celebrará la jornada con la comercialización de una nueva consola portátil 2DS Zelda y rebajas en juegos. El kit con la consola incluye el juego The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D y tiene un precio de 79 dólares. Otras ofertas es la rebaja de precio del videojuego The Legend of Zelda: Breath of the Wild para la Nintendo Switch, que en su edición “explorador” tendrá un precio de 59 dólares. Nintendo respeta el día de celebración del Black Friday 2017 y no pondrá a la venta la consola hasta 24 de noviembre. Worten . La cadena portuguesa del grupo Sonae celebrará la jornada con una gran selección de ofertas en su portal web, para el viernes 24 con televisores, informática, telefonía o videojuegos como categoría destacadas. Algunas de esas ofertas serán replicadas en sus tiendas físicas, aunque en este caso puede haber otras específicas incluso dependiendo de la localización de la misma.

. La cadena portuguesa del grupo Sonae celebrará la jornada con una gran selección de ofertas en su portal web, para el viernes 24 con televisores, informática, telefonía o videojuegos como categoría destacadas. Algunas de esas ofertas serán replicadas en sus tiendas físicas, aunque en este caso puede haber otras específicas incluso dependiendo de la localización de la misma. Phone House . La cadena especializada en venta de smartphones y productos de movilidad se ha adelantado con la celebración de una semana de ofertas “Black Week” del 9 al 15 de noviembre con descuentos de hasta el 34%. Son seguras ofertas especiales desde el viernes hasta el lunes como ha realizado en años anteriores.

. La cadena especializada en venta de smartphones y productos de movilidad se ha adelantado con la celebración de una semana de ofertas “Black Week” del 9 al 15 de noviembre con descuentos de hasta el 34%. Son seguras ofertas especiales desde el viernes hasta el lunes como ha realizado en años anteriores. El Corte Inglés . El gigante español de la distribución ha llevado a cabo una promoción denominada “adelántate al Black Friday” hasta el día 15 promocionado su propia campaña de “tecnoprecios”. Se espera repita estrategia de otros años con descuentos de hasta el 50 por ciento en producto electrónico, tanto en tienda física y web, comenzando el viernes 24 de noviembre.

. El gigante español de la distribución ha llevado a cabo una promoción denominada “adelántate al Black Friday” hasta el día 15 promocionado su propia campaña de “tecnoprecios”. Se espera repita estrategia de otros años con descuentos de hasta el 50 por ciento en producto electrónico, tanto en tienda física y web, comenzando el viernes 24 de noviembre. MediaMarkt . El grupo alemán celebrará “4 días de locura Black” desde el 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre, con descuentos en gaming, televisores, smartphones, hogar, informática, fotografía “y mucho más” en todas sus tiendas físicas y también en su portal on-line mediamarkt.es, donde acabará las ofertas el lunes con el Cyber Monday.

. El grupo alemán celebrará “4 días de locura Black” desde el 23 de noviembre hasta el 26 de noviembre, con descuentos en gaming, televisores, smartphones, hogar, informática, fotografía “y mucho más” en todas sus tiendas físicas y también en su portal on-line mediamarkt.es, donde acabará las ofertas el lunes con el Cyber Monday. Carrefour . La multinacional de distribución de origen francés ofrecerá desde el 23 de noviembre “las mejores ofertas del año”. en televisores, smartphones, tablets, portátiles, monitores o consolas. Como otros minoristas, aconseja “disfrutar de la comodidad de comprar on-line aprovechándote de los mejores chollos”, aunque también ofrecerá ofertas en sus tiendas físicas.

. La multinacional de distribución de origen francés ofrecerá desde el 23 de noviembre “las mejores ofertas del año”. en televisores, smartphones, tablets, portátiles, monitores o consolas. Como otros minoristas, aconseja “disfrutar de la comodidad de comprar on-line aprovechándote de los mejores chollos”, aunque también ofrecerá ofertas en sus tiendas físicas. Samsung . Siguiendo la tendencia de la unión de los fabricantes a la jornada de promociones, la firma surcoreana ofrecerá desde el 19 al 27 de noviembre fuertes descuentos en modelos como los portátiles Chromebooks, tablets Galaxy, portátiles Notebook Pro, wearables Gear o ultraligeros como el Surface Book. También se anuncian promociones en sus puntos fuertes: smartphones y televisores.

. Siguiendo la tendencia de la unión de los fabricantes a la jornada de promociones, la firma surcoreana ofrecerá desde el 19 al 27 de noviembre fuertes descuentos en modelos como los portátiles Chromebooks, tablets Galaxy, portátiles Notebook Pro, wearables Gear o ultraligeros como el Surface Book. También se anuncian promociones en sus puntos fuertes: smartphones y televisores. Dell . Otro gran fabricante que ha anunciado ofertas de compra de productos con hasta el 50% de descuento los días 23 y 24 de noviembre. Portátiles, sobremesas, convertibles y pantallas, se encuentran entre los artículos promocionados. Como los anteriores, no hemos visto -todavía- que se reflejen en sus portales españoles.

. Otro gran fabricante que ha anunciado ofertas de compra de productos con los días 23 y 24 de noviembre. Portátiles, sobremesas, convertibles y pantallas, se encuentran entre los artículos promocionados. Como los anteriores, no hemos visto -todavía- que se reflejen en sus portales españoles. Best Buy . Una muestra de las grandes promociones de los gigantes minoristas estadounidenses llega de Best Buy, con fortísimos descuentos en todo tipo de artículos tecnológicos, portátiles, smartphones, consolas o videojuegos como los más destacados. Estarán activos desde la 5 de la tarde del Día de Acción de Gracias (festivo en Estados Unidos) y al día siguiente en Black Friday desde las 8 de la mañana. Punto fuerte en tienda física aunque se replican on-line y ofrecen envío gratuito en todos los artículos.

. Una muestra de las grandes promociones de los gigantes minoristas estadounidenses llega de Best Buy, con fortísimos descuentos en todo tipo de artículos tecnológicos, portátiles, smartphones, consolas o videojuegos como los más destacados. Estarán activos desde la 5 de la tarde del Día de Acción de Gracias (festivo en Estados Unidos) y al día siguiente en Black Friday desde las 8 de la mañana. Punto fuerte en tienda física aunque se replican on-line y ofrecen envío gratuito en todos los artículos. Walmart . El mayor minorista mundial también abre tiendas en día de acción de gracias, algo que hace unos pocos años sería impensable y que confirma la importancia que todavía tiene el Black Friday físico en Estados Unidos. Las ofertas son parecidas a las del anterior e incluye todo tipo de segmentos. Walmart.com lleva ofreciendo ofertas desde el día 9, si bien las mejores, solo estarán disponibles el 23 y el 24 de noviembre.

. El mayor minorista mundial también abre tiendas en día de acción de gracias, algo que hace unos pocos años sería impensable y que confirma la importancia que todavía tiene el Black Friday físico en Estados Unidos. Las ofertas son parecidas a las del anterior e incluye todo tipo de segmentos. Walmart.com lleva ofreciendo ofertas desde el día 9, si bien las mejores, solo estarán disponibles el 23 y el 24 de noviembre. Target . Idéntica estrategia de otro de los grandes en EE.UU. con la apertura de tiendas desde las 6 de la tarde a la medianoche en el día que precede al Black Friday. Se repiten los grandes descuentos en producto electrónico y se refuerza con envío gratuito y también recogida en tienda para los compradores que apuesten por Target.com donde se replican las ofertas.

. Idéntica estrategia de otro de los grandes en EE.UU. con la apertura de tiendas desde las 6 de la tarde a la medianoche en el día que precede al Black Friday. Se repiten los grandes descuentos en producto electrónico y se refuerza con envío gratuito y también recogida en tienda para los compradores que apuesten por Target.com donde se replican las ofertas. Operadoras de telecomunicaciones. Las telecos también usan el Black Friday para promocionarse, con descuentos en terminales móviles u ofertas en tarifas de voz y datos. Como muestra la de Simyo, con ofertas en su página web desde el 6 de noviembre hasta el Cyber Monday, 27 de noviembre. Es seguro que las grandes –Movistar, Vodafone y Orange– realizarán promociones durante la próxima semana siguiendo la estrategia de años anteriores, descuentos en terminales, mayores subvenciones en su adquisición y tarifas en oferta.

Consejos Black Friday 2017 – Cyber Monday 2017

Si comprar -dicen- que es un “arte” imagina ante estos días de “locura”. Cuidado en no gastar lo que no puedes permitirte, dónde lo compras, las formas de pago, las garantías, los envíos, esas ofertas que parecen y no son y un largo etc. Recordamos algunos consejos generales que cualquier usuario debe conocer.

No todo es tanta “oferta”

Black Friday es un nombre clave como reclamo para las ventas. Separar el grano de la paja es la dificultad principal del consumidor, junto a tener unos ahorrillos preparados o no preocuparle castigar la tarjeta de crédito. Pero, cuidado. El nombre de Black Friday lo utilizan todos los comerciantes y podrás verlo en los sitios más insospechados. Cuidado. No todo son ofertas e incluso, algunos minoristas sin escrúpulos se las arreglan para subir precios durante la campaña. Y los han pillado en años anteriores con estafas mafiosas: suben precios semanas anteriores para luego bajarlos como si fueran “ofertones”. Compara precios entre minoristas e intenta conocer el histórico de precio de los productos para asegurarte que la oferta es tal y no el timo de un vendedor aprovechado.

Exige garantías

Al igual que en periodos de “rebajas”, las garantías de producto comprados tienen que ser las mismas que en cualquier otra época. Exige tus derechos como consumidor. En España, dos años mínimo para cualquier producto electrónico. Lo mismo para envíos y devoluciones (14 días desde la recepción del producto) o plazo máximo de entrega (30 días en compras por Internet si no se específica un tiempo inferior). Los grandes minoristas refuerzan plantillas especialmente para logística y atención al cliente. No debe haber problemas, pero…

Actualiza tus cuentas de compra on-line

En Estados Unidos la tienda física sigue contando mucho en estas promociones, pero fuera de allí el comercio electrónico gana por goleada. Prepárate. En algunas plataformas de comercio electrónico la rapidez a la hora de pulsar los botones de compra es clave para acceder a las grandes ofertas del Black Friday. Las mejores duran minutos o segundos. Invierte algo de tiempo en revisar tus cuentas en línea, datos personales, direcciones de envío y facturación y métodos de pago. Si el minorista on-line lo soporta, activa la compra en-un-clic. Recuerda que cada segundo cuenta a la hora de acceder a productos masivos con los mejores descuentos.

Racionaliza y prepara el carro de compra

Si tienes claro el producto que deseas comprar y esperas o has visto que se ofrezca con descuento en el Black Friday, puedes rellenar unos días antes el carro de la compra con esos artículos. También puedes marcarlos como favoritos o activar las “listas de productos deseados” como base de tus intenciones de compra. Piensa en tus necesidades y haz una lista con ello, aunque deja abierto tu presupuesto porque puede llegar una oferta que no puedas rechazar.

Tarjeta de crédito – Seguridad

Las violaciones de datos están a la orden del día y en años anteriores han sido sonados los ataques a grandes minoristas como Target, Home Depot o eBay. Los cibercriminales esperan estas jornadas de compra masiva para actuar. Como medida de seguridad es importante utilizar una sola tarjeta de crédito para minimizar riesgos y asegurarse que la misma tenga protección contra el fraude. Lo mismo con cualquier otro método de pago, contraseñas para banca on-line y cualquier otro aspecto de seguridad y privacidad.

Seguimiento y Ubicación

Algunos minoristas utilizan los datos del navegador para determinar su ubicación geográfica, y según ésta, muestran diferentes ofertas y diferentes precios a los usuarios en distintas áreas. No ocurre en todos los mercados ni con todos los vendedores pero si quieres evitarlo, puedes desactivar el seguimiento de ubicación en tu navegador web. Otra posibilidad es utilizar VPN para compras en terceras regiones. Cuidado con los precios de envíos y las tasas al pasar a tu país.

Utiliza un rastreador

Realizar un seguimiento de todas las ofertas de todos los minoristas en una jornada como Black Friday puede ser un auténtico dolor de cabeza para un usuario porque no hay un estándar para los anuncios. Sin embargo, existen rastreadores que hacen el trabajo por nosotros filtrando las ofertas. En Estados Unidos, servicios como GottaDeal, FatWallet y Slickdeals son la referencia mientras que en España, firmas como ValorTop ofrecen un servicio similar. También interesante la activación de alertas para recibir notificaciones por correo electrónico con las ofertas. Y si no, no te preocupes, en MuyComputer te pondremos las mejores 🙂

Ve preparado para terminar con las manos vacías

Socio, no se acaba el mundo. No te calientes, piensa en tus necesidades. Al igual que debes tener la mente (y el presupuesto) abierto para adquirir ese producto de precio irresistible que en principio no formaba parte de tus objetivos, tampoco debes precipitarte en la compra. Piensa con calma en tus necesidades, prepara con antelación la lista de compra como decíamos más arriba y ve preparado para terminar el Black Friday con las manos vacías. Las compras, las ofertas y el mundo en general no se terminan con el Black Friday.

No te olvides del Cyber Monday

Black Friday es la jornada de compra con descuento más popular pero el Cyber ​​Monday – celebrado solo tres días después – es aún más relevante para los compradores de tecnología por Internet porque está totalmente dedicado al comercio electrónico. Los descuentos suelen ser aún más importantes aunque el número de productos en oferta sea inferior. Conectando con el apartado anterior, si terminaste el Black Friday con las manos vacías puedes revisar la lista de la compra tranquilamente durante el fin de semana, a la caza de ese artículo en este “Ciberlunes”, que este año se celebrará el 27 de noviembre.