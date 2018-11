Steam y GOG se suman a las ofertas del Black Friday

Como era de esperar, nadie, ni siquiera Steam, puede resistirse a la locura de las ofertas del Black Friday. No obstante, esto no significa más que ventajas para nosotros, y un montón de increíbles descuentos para juegos de PC.

Desde ya mismo están disponibles las rebajas de otoño de Steam, las últimas Steam Sales antes de las esperadas ofertas navideñas, y que este año durarán hasta el próximo martes 27 de noviembre. A continuación os dejamos nuestra selección de ofertas más destacadas, entre los que predominan los descuentos del 50%:

7 Days to Die – 8,27 euros

Age of Empires Legacy Bundle – 15,29 euros

Assassin’s Creed Odyssey – 40,19 euros

Borderlands: The Handsome Collection – 14,72 euros

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – 25,99 euros

CS:GO – 6,24 euros

Dark Souls III – 14,99 euros

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – 27,29 euros

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age – 41,99 euros

Fallout 4 – GOTY Edition – 23,99 euros

Firewatch – 4,99 euros

Frostpunk – 20,09 euros

Grand Theft Auto V – 19,79 euros

Jurassic World: Evolution – 21,99 euros

Life is Strange 2: Episodio 1 – 50% de descuento

Monster Hunter: World – 39,59 euros

NBA 2K19 – 24,99 euros

Neverwinter Nights – Enhanced Edition – 6,79 euros

NieR: Automata – 29,99 euros

No Man’s Sky – 27,49 euros

Rise of the Tomb Raider – 9,99 euros

Rocket League – 9,99 euros

Shadow of the Tomb Raider – 29,99 euros

The Forest – 11,24 euros

The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition – 19,99 euros

Total War: Warhammer II – 29,99 euros

Y cómo no, no podía faltar una de las ofertas clásicas de Steam, el Valve Complete Pack, que incluye hasta 19 de los títulos más famosos de esta compañía, reuniendo en un único pack sagas como Team Fortress, Counter Strike, Portal y Half Life, bajo un increíble descuento del 90%, dejándolo a tan sólo 13,09 euros.

Además de las rebajas, si has entrado ya la web de Steam habrás visto que, al igual que los Game Awards, la plataforma de Valve ya está preparando los Steam Awards de este año, cuyos nominandos y catergorías ya están disponibles y abiertos para la votación del público.

GOG, ofertas de hasta un 90%

Otra de las que no se ha podido resistir a este Black Friday ha sido la plataforma de venta digital GOG, que nos trae increíbles descuentos de hasta el 90%, y disponibles hasta pasada la semana, finalizando el próximo martes 27 de noviembre.

A continuación os dejamos una pequeña selección con algunas de las ofertas disponibles, entre las cuales podréis encontrar algunos aclamados títulos como la edición especial GOTY de The Witcher 3, o clásicos atemporales como Theme Hospital, Star Wars Racer o The Curse of Monkey Island: