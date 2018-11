El precio de los productos Apple podría subir un 10%

La guerra comercial que libran Estados Unidos y China es una realidad que ya está empezando a tener consecuencias importantes. Tesla ha sido una de las grandes afectadas, y los productos Apple podrían ser los siguientes.

Según indican en The Wall Street Journal si las negociaciones que mantendrán China y Estados Unidos en su próximo encuentro no llegan a buen puerto el ejecutivo de Donald Trump no tendrá reparos en fijar un nuevo incremento de aranceles del 25%. Esta medida afectará a bienes valorados en 200.000 millones de dólares, incluidos los iPhone y los iPad fabricados en China.

Una buena parte de los dispositivos que utilizamos a diario se fabrican en China, y los productos Apple no son una excepción. Esto significa que esos productos que se fabrican en territorio chino son importados posteriormente a otros mercados, como el estadounidense, y es ahí donde entrarían en juego esos nuevos aranceles.

La administración Trump se ha mostrado siempre “preocupada” por la posibilidad de que esta guerra comercial que sostiene con China acabase afectando a los productos Apple, pero en su momento el propio Donald Trump hizo comentarios que nos llevan a pensar que está dispuesto a hacer cualquier cosa antes de mostrar debilidad frente al gigante asiático.

En su momento el presidente de Estados Unidos dijo que Apple debería adoptar un modelo de producción local para evitar cualquier tipo de arancel y para disfrutar de incentivos fiscales, y también ha dicho que una subida de precios aproximada del 10% no tendría un gran impacto en los consumidores de productos Apple.

Mover la producción de sus dispositivos y equipos a Estados Unidos sería prácticamente imposible, y no solo por cuestiones de costes (mano de obra más cara sobre todo), sino también porque no podrían disfrutar del grado de especialización y de la capacidad productiva que ofrecen los socios de Apple en China. En cuando al aumento de precios del 10% está claro que no sería una cuestión de vida o muerte para el gigante de Cupertino, pero no es el mejor momento, ya que el sector smartphone muestra una tendencia a la baja a la que ni siquiera la manzana mordida está siendo inmune.

¿Hasta dónde llegará el pulso entre Estados Unidos y China? ¿Tendrá Trump que acabar cediendo o será el ejecutivo chino el que acabe buscando un punto de entendimiento? Creo que no tardaremos mucho en descubrirlo.