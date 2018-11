InSight ya manda imágenes a la Tierra

Una vez aterrizada con éxito, la sonda InSight ya muestra sus primeras imágenes del planeta rojo. La primera imagen que ha mandado es un selfie desde Elysium Planitia, la ubicación cerca del ecuador marciano elegida por los científicos de la misión para posar la nave. InSight logró ayer a las 20:53 (hora peninsular) llegar con éxito llegar hasta el planeta rojo, tras seis meses de viaje desde la Tierra.

Los paneles solares del robot geofísico se han abierto, cada uno tiene 2,2 metros de extensión captan la luz del sol marciano correctamente, por lo que las baterías están siempre recargadas.

La luz que llega a Marte es más débil que la de la Tierra porque el planeta rojo está más lejos del Sol. Pero InSight no necesita mucho para operar. Los paneles proporcionan entre 600 y 700 vatios en un día claro, suficiente para mantener sus instrumentos trabajando. E incluso en caso de que el polvo recubriese sus paneles, lo que es muy frecuente en Marte, los científicos calculan que al menos proporcionarán 200 vatios.

“El equipo de InSight puede descansar esta noche ahora que sabemos que los paneles solares de la nave se han desplegado y están cargando las baterías”, aseguró en un comunicado de la Agencia espacial americana Tom Hoffman, al frente de la misión InSight en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Nasa, en Passadena, California (EE.UU.).

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr

— NASAInSight (@NASAInSight) 27 de noviembre de 2018