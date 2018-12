Las mejores series del 2018 en VoD, según MC

Cada vez que veo el anuncio de una serie nueva con buena pinta pienso “no hay horas suficientes en mi vida para ver todas las series que quiero“, claro que esto es algo que también pienso de todos los libros que quiero leer o lugares que quiero visitar. El problema no es de las series, es del tiempo.

El caso es que para tranquilizarme, o no, calculé todo el tiempo que había invertido viendo series durante este último año en tiii.me. En total, si lo hubiese visto todo seguido, habría 11 días, 18 horas y 14 minutos delante del sofá. La verdad es que me esperaba mucho más. Así que, en lo que queda de año, no me sentiré culpable a la hora de empezar una nueva serie.

Después de haber invertido tanto tiempo y contrastándolo con el el resto del equipo de la redacción de MC, hemos seleccionado las siguientes series como las mejores del año en plataformas VoD. Algunas son creaciones propias de cada plataformas y otras son series muy buenas que están disponibles en estos servicios y que os recomendamos que nos las dejéis escapar:

Netflix:

Dark

Después de despedirnos de los niños de Stranger Things, se nos quedó un vacío en nuestro interior que no sabíamos como llenar. Entonces Netflix nos sugirió una serie, “si te gustó Stranger Things te gustará Dark”, y en el cartel veíamos a un niño con chubasquero amarillo que recordaba más a los Mundos de Coraline que a Stranger Things.

Cuando empiezas a ver Dark te das cuenta que lo único en común que tiene con Stranger Things es que hay unos niños que se meten en problemas paranormales. Pero los problemas que afectan al pueblo alemán de Winden no son los mismos que en Hawkins.

Dark es la primera serie de Netflix producida en Alemania, trata sobre unas extrañas desapariciones que se producen en la localidad de Winden. Cuando desaparece el pequeño Mikkel Nielsen en el bosque cuatro familias desesperadas tratan de entender lo ocurrido a medida que van desvelando un retorcido misterio que abarca tres décadas.

La primera temporada recibió críticas en su mayoría positivas, y muchos críticos señalaron la similitud de la serie con la serie de televisión de los años 90 Twin Peaks y la serie de 2016 de Netflix Stranger Things. Tiene una puntuación de 83% en Rotten Tomatoes, con una calificación promedio de 7.1 de 10. Por el momento solo hay confirmada una segunda temporada, pero todavía no se sabe la fecha.

The Sinner

Seguimos con más crímenes, pero en estos no hay ciencia ficción ni toques sobrenaturales, lo cual casi da más miedo. La primera temporada de The Sinner estaba protagonizada por Jessica Biel y Bill Pullman. Trataba sobre la novela homónima de Petra Hammesfahr, en la que una madre de familia interpretada por Biel, Cecilia Teneti, mata, aparentemente sin ninguna razón a un hombre en la playa. Harry Ambrose (Bill Pullman) será el encargado de resolver este misterio, que a simple vista parece muy fácil, pero que a él no le acaba de encajar.

La segunda temporada se estrenó este año sin mucha publicidad por parte de Netflix. En este temporada el crimen que hay que resolver es el de un matrimonio que ha sido envenenado por su hijo. Para ello Ambrose tendrá que volver a su pueblo natal y enfrentarse a sus propios demonios.

Bodyguard

Esta serie ha sido creada y escrita por Jed Mercurio y producida por World Productions, una subsidiaria de ITV plc, para la BBC. La serie consta de seis partes y está protagonizada por Richard Madden y Keeley Hawes. Este año Netflix consiguió un acuerdo de distribución para emitir la serie fuera de Reino Unido e Irlanda.

El sargento de policía David Budd, un heroico veterano de guerra del ejército británico que padece de trastorno de estrés postraumático, trabaja ahora como oficial de protección especializado para el Servicio de Policía Metropolitana de Londres. Está asignado a proteger a la ambiciosa secretaria de Interior, Julia Montague (Keeley Hawes), cuya política defiende todo lo que él desprecia.



Jed Mercurio es también el creador y productor de Line of Duty, por lo que si te gustan las series de tensión y adrenalina, Bodyguard es un título que no te puedes perder. Richard Madden (Rob Stark en Juego de Tronos) consiguió por este papel consiguió una nominación en los Globos de Oro como mejor actor de drama. La serie también se llevó una nominación a la mejor en la categoría de drama.

Black Mirror (cuarta temporada)

La última temporada de Black Mirror se estrenó a finales de 2017, pero como hasta el 5 de marzo no podemos ver la quinta, nosotros la mencionamos como una de las mejores del año.

La cuarta temporada consta de seis capítulos: USS Callister, Arkangel, Crocodile, Hang the DJ, Metalhead y Black Museum. En concreto el primero se llevó un premio Emmy a la mejor película televisiva. No queremos desvelar nada más de cada capítulo para que cada uno sea una sorpresa, pero si queréis darle una oportunidad a una serie en lo que queda del año y todavía no habéis visto la última temporada de Black Mirror, no sabemos por que estáis perdiendo el tiempo.



La Maldición de Hill House

Dejamos para el final de la selección de Netflix la que para nosotros ha sido uno de los grandes éxitos del año. La Malidición de Hill House cuenta la historia de una familia que vivió en la casa encantada más famosa de Estados Unidos. Esta serie tiene dos elementos clave: fantasmas y niños. Ya solo con ellos te asegura unos buenos sustos y consigue transmitir el temor infantil que todos hemos sentido alguna vez.

La serie está basada en la novela de Shirley Jackson publicada en 1959, ya se llevó al cine en 1963 con La casa encantada, dirigida por Robert Wise y en 1999 por Jan de Bont y La Guarida. Pero ninguna de estas dos versiones consiguió tanto éxito ni renombre como La Maldicion de Hill House de Netflix.

HBO

Killing Eve

Si crees que todas las series sobre crímenes son iguales y no quieres ver ni una más te recomendamos que le des una oportunidad a Killing Eve. Esta serie puede verse en su totalidad en HBO, su creadora es Phoebe Waller-Bridge y lo hizo basándose en las novelas de Codename Villanelle de Luke Jennings y se emitió primero en la BBC Americana.

En Killing Eve conoceremos a la agente del MI5, Eve Polastri (Sandra Oh, sí de Anatomía de Grey) y a Villanelle (Jodie Comer) una asesina a sueldo. ¿Es posible que te caiga bien una asesina a sueldo sin corazón? Cuando conozcas a Villanelle verás que la respuesta es sí. Villanelle es profesional y despiadada y para hacerle frente tiene a la agente del servicio secreto británico, Eve Polastri, que la verdad es que no está muy ducha en esto de perseguir asesinos a sueldo internacionales y lo hace de aquella manera, es su simpleza y franqueza la que consigue que Villanelle se obsesione de una forma retorcida con ella.

Killing Eve también ha estado nominada este año a los Globos de Oro como mejor serie en la categoría de drama y Sandra Oh como mejor actriz. La segunda temporada ya ha sido confirmada aunque no se sabe la fecha concreta del estreno.

Pose

En el último año han triunfado en España programas como las Dragqueen de Rupaul’s Drag Race, que puede verse en Netflix, este boom ha desembocado en maravillosas creaciones como es Pose, la serie de Ryan Murphy, Brad Falchuk y Steven Canals que se estrenó el 3 de junio de 2018 en FX y que nos trae HBO.

Pose se define como una serie musical/de baile ambientada a mediados/finales de los años ochenta del siglo XX, en Nueva York, para ser más concretos. Por un lado la serie se adentra en la ball culture, donde muchos de los marginados por ser LGTB encuentran un sitio donde expresarse, bailar y posar según las categorías elegidas.

El 12 de julio de 2018, se anunció que la serie había sido renovada para una segunda temporada. También estuvo nominada a los Globos de Oro como mejor drama. Su protagonista Billy Porter también recibió la nominación como mejor actor de drama. En el reparto tenemos caras conocidas como Evan Peters (American Horror Story y X-M) y Kate Mara (4 Fantásticos y Marte). Además, la directora del casting, Alexa Fogel, viajó durante seis meses para encontrar un elenco que histórico, reuniendo al mayor elenco de actores transgénero visto nunca en papeles regulares de una serie de ficción, además del mayor grupo de actores LGBTQ recurrentes en una serie

Westworld

La última temporada de Westworld concluía por todo lo alto dejando más preguntas que respuestas. Aunque pudiera parecer que en esta temporada las barreras de entre la realidad y la simulación son más patentes, la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy nunca te lo pondrá fácil.

Esta segunda temporada trata sobre la revelarse y encontrase a uno mismo. ¿Está nuestro destino escrito o somos verdaderos dueños de nuestros actos? Es la pregunta la que los protagonistas intentarán dar respuesta en este western futurista.

Heridas abiertas

Ya sabemos que las series de HBO tienen una gran producción y tardan mucho de una temporada a otra, por eso, aunque hay confirmada una tercera temporada, habrá que esperar hasta bien entrado el 2019 para poder verla. Este año su actriz Thandie Newton , que interpreta a Maeve Millay, se ha llevado a el Emmy a la mejor actriz de reparto en la categoría de Drama.

Volvemos con las adaptaciones literarias y esta vez con una versión descarnada de la novela homónima de Gillian Flynn. La atmósfera decadente de Wind Gap recuerda a la primera temporada de True Detective, un pueblo donde desde el principio parece que todo está mal, que cada uno de sus habitantes esconde un oscuro secreto y eso que todavía no han empezado ha hablar.

La inestable y torturada Camille Preaker (Amy Adams) se ve obligada a volver a su pueblo natal para cubrir unos terribles asesinatos de niñas adolescentes. Camille no tiene una buena relación con su madre desde que murió su hermana pequeña y estos asesinatos no hacen más que recordársela una y otra vez, pero lo cierto es que Camille necesita estar ahí para curarse a si misma.

Las actrices Amy Adams y Patricia Clarckson han estado nominadas como mejor actriz de mini serie y secundaria respectivamente, en los Globos de Oro.

The Handmaid’s Tale

La terrible historia de June nos volvió a encoger el corazón este año. La segunda temporada va más allá de la novela he intenta resolver el intenso drama en el que viven nuestras protagonistas. Si vistes la primera temporada, seguramente ya hayas visto la segunda porque, si la serie consigue engancharte, te mantiene en vilo hasta el final.

En la última edición de los Emmy la impecable actuación de Elissabet Moss fue galardonada con un premio a la mejor actriz de serie dramática y la propia serie se llevó otro como el mejor drama del año.



Amazon Prime Video

The Romanov

Podremos seguir “disfrutando” de las desventuras de June durante una temporada más que se estrenará este año.

El creador de Mad Men, Matthew Weiner, vuelve a la carga con una propuesta atrevida, The Romanov. Esta serie ahonda en los problemas y vivencia de los descendientes (o supuestos descendientes) de los zares de Rusia. Pero no estamos ante una nueva Dinastia, Werner lo encara con el esquema de Black Mirror, cada capítulo cuenta una historia y se trata de una película televisiva que dura 90 minutos. Un enfoque que realiza con gran precisión y calidad.

El primer capítulo es un cuento en el que una joven francesa de origen musulmán entra a trabajar para una arisca, orgullosa, racista e hipocondríaca mujer mayor también francesa. El segundo está centrado en una pareja cuya vida ha caído en la rutina y buscan por separado nuevas emociones. La actriz Marthe Keller brilla en la primera historia, mientras que en la segunda es Kerry Bishé quien destaca por encima de Corey Stoll.

Homecoming

Homecoming es la primera serie en la que aparece la gran Julia Roberts. Trata sobre una trabajadora de casos en Homecoming, una instalación de Geist Group que ayuda a los soldados a hacer la transición a la vida como civil. Años más tarde, comenzó una nueva vida, viviendo con su madre y trabajando como camarera, cuando un auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué se fue de las instalaciones de Homecoming. Heidi se da cuenta rápidamente de que hay otra historia detrás de la que se ha estado contando a sí misma.

Una particularidad de esta serie es que, aunque se trata de un drama, cada capítulo dura media hora, algo que no es habitual en las series de este tipo en las que lo normal es que cada capítulo dure entre 40 minutos y una hora.



Homecoming es una creación de Sam Esmail, el autor de Mr Robot. Por el momento está asegurada la segunda temporada, pero lo que no es seguro es que repita Julia Roberts.

La maravillosa Mrs. Maisel

Esta entrega de Amazon Prime es una de sus mejores armas para conquistarte. Con ella ha ganado 5 Emmys de los 7 a los que fue nominada. Fuero los de mejor serie de comedia, mejor actriz (Rachel Brosnahan), mejor actriz secundaria, mejor guión y mejor dirección.

La serie trata sobre la historia de Miriam Midge Maisel, una ama de casa sumisa que, a modo de bálsamo para superar una ruptura amorosa, se convertirá en monologuista de éxito cuando por capricho del azar demuestre que tiene un don para atraer al gran público.

La creadora de la serie es Amy Sherman Palladino , la misma de Gillmore Girls. Ya está confirmada la segunda temporada de la serie y un tráiler , aunque todavía no está confirmada la fecha.