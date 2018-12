PlayStation Classic reduce su precio casi a la mitad: ¿un fracaso?

El anuncio de PlayStation Classic fue recibido con gran entusiasmo. Sony tenía la oportunidad de hacer un producto a la altura de la mítica consola de 32 bits que la catapultó al estrellato a mediados de los noventa, pero lamentablemente no ha cumplido con las expectativas y ha terminado estrellándose.

Como recordarán nuestros lectores habituales PlayStation Classic es un sistema basado en ARM que recurre a la emulación para mover los juegos de la consola original. Hasta aquí nada raro, ya que sigue el mismo patrón que hemos visto en NES Classic y Super Nintendo Classic, pero hay una diferencia importante frente a ambas: Sony no ha cuidado la calidad de la emulación, y tampoco ha acertado en su elección de mezclar juegos PAL y NTSC.

El resultado ha sido desastroso. PlayStation Classic tiene un hardware muy potente para lo que necesita, pero la calidad de la emulación es tan mala que los juegos registran caídas muy grandes de fotogramas y presentan, además, errores de sincronización que hacen que la experiencia sea muy pobre.

Todo esto ha hecho que los usuarios decidan no comprar esta consola, un grueso en el que me incluyo. Tenía muchas ganas de hacerme con esta consola, pero también tenía claro que iba a esperar a ver la calidad de la emulación antes de comprar, y al final he decidido pasar de ella por completo, ya que la experiencia que ofrece queda muy por detrás de la consola original.

Parece que las malas críticas que ha recibido PlayStation Classic se han dejado notar en las ventas, tanto que en plena campaña navideña la consola ha bajado de precio casi a la mitad. Por 59,90 podemos conseguirla en GAME, ¿pero realmente merece la pena? Francamente creo que depende de cada uno. No hay duda de que es un objeto de coleccionista y que por ese precio es una propuesta atractiva, pero en lo personal debo decir que voy a seguir pasando.