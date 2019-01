HTC Vive Cosmos, la nueva generación VR

CES 2019. HTC ha presentado en Las Vegas su nuevo headset de realidad virtual, las Vive Cosmos, y que se anuncian como un dispositivo premium, de mayor comodidad, simplicidad de uso, y versatilidad, ya que podrán usarse tanto en casa, como en la calle.

Si bien las Vive Cosmos, al igual que las anteriores gafas Vive y Vive Pro, necesitarán una fuente de procesamiento para funcionar, sin embargo, HTC ha querido dar un paso más allá saliendo de la limitación al PC, y ampliándose al mercado de teléfonos inteligentes.

Desde que se filtró el registro de la marca Vive Cosmos, se estuvo especulando sobre la posibilidad de unos auriculares “todo en uno” que pudiesen competir con los Oculus Quest, algo que finalmente ha quedado descartado y relegado a un dispositivo más portátil.

Lo que sí resulta interesante es el hecho de que HTC haya optado por salir del uso de SteamVR, con la inclusión de un nuevo sistema operativo propio, el ViveRS. Un decisión sin duda arriesgada teniendo en cuenta que la principal cuota de mercado está dentro de la plataforma de Valve, siendo también el principal punto de venta de juegos y aplicaciones.

Sin embargo, todavía no se sabe nada acerca de este sistema operativo, ni de cuál será la autonomía o fuente de alimentación de las Vive Cosmos.

We’d like to give you a first look at VIVE COSMOS, the newest VR headset from VIVE. #HTCVIVECOSMOS #HTCVIVE #VIVEPORT pic.twitter.com/oP00jXoevU

— HTC VIVE (@htcvive) January 7, 2019