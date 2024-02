Oppo presenta sus gafas inteligentes, Air Glass 3

Air Glass 3 son las nuevas gafas de realidad aumentada que la firma Oppo ha presentado en fase de prototipo en la feria de movilidad de Barcelona. Un nuevo intento, al calor de visores más avanzados como los Vision Pro de Apple, en un segmento hasta ahora fracasado incluso tras el intento de gigantes como Google con sus Glass.

Las Air Glass 3 son casi indistinguibles de unas gafas de visión normales. Sin embargo, en la esquina superior ocultan una pantalla virtual que, según Oppo, «es la mejor pantalla a todo color de su tipo». Su peso de tan solo 50 gramos no debería ser un problema para usos prolongados, ya que son «las más livianas del mundo».

Las gafas se usan tocando el marco para activar un asistente que apoyado por IA se le pueden dar órdenes mediante comandos de voz. También se puede usar la interfaz táctil (brillo ocular máximo de 1000 nits) para realizar llamadas de voz, escuchar música, visualizar fotografías y realizar tareas similares.

Las gafas cuentan con cuatro micrófonos y aislamiento de ruido, lo que significa que deberíamos poder escuchar música en alta calidad sin molestar al resto de personas cercanas. Además, la tecnología de campo sonoro inverso, un diseño acústico abierto y otras innovaciones que mejoran el aislamiento del ruido, también deberían ofrecer una mayor protección de la privacidad.

El asistente trabaja sobre una app de teléfono inteligente con funciones de IA generativa. La app accede al modelo de lenguaje grande (LLM) propio de Oppo, que lleva por nombre AndesGPT. La compañía dice (como todas) que la IA ha sido durante mucho tiempo un área central de inversión y desarrollo y que la compañía «ha adoptado una serie de medidas para elevar la IA al centro de su estrategia de crecimiento a largo plazo». Aquí entra el OPPO AI Center establecido hace unas semanas, diseñado como centro para enfocar mejor los recursos de la compañía hacia I+D en IA e impulsar la exploración de tecnología y aplicaciones de vanguardia centradas en el usuario.

El modelo de lenguaje de Oppo no está disponible fuera de China por lo que suponemos que no habrá un lanzamiento mundial a corto plazo. En todo caso las Air Glass 3 todavía se encuentran en fase de prototipo y, como hemos visto en el pasado, este tipo de producto no es fácil de diseñar, desarrollar y vender. El fiasco de las Google Glass, un dispositivo que pasó al ‘cementerio de elefantes’ del gigante de las búsquedas, fue un aviso a navegantes. Aplaudimos que Oppo se atreva con este segmento. Veremos.