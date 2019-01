SanDisk presenta una unidad USB de 4 TB de capacidad

CES 2019. SanDisk ha presentado en sociedad una unidad USB de 4 TB de capacidad de almacenamiento. La compañía ha confirmado que se trata de un prototipo y que todavía no está preparado para debutar en el mercado de consumo general, pero representa un avance importante ya que dobla la capacidad máxima de las generaciones anteriores.

Esta unidad USB de 4 TB de capacidad tiene un diseño elegante y sobrio que combina tonos plateados con un agarre en azul celeste y una terminación tipo llave extensible, ya que como podemos ver el conector se encuentra protegido en un espacio dentro de la carcasa de la unidad.

A nivel de especificaciones ya hemos dado uno de sus datos más importantes, que tiene una capacidad total de 4 TB. No es una cifra baladí, de hecho muchos usuarios (entre los que me incluyo) no disponen (ni necesitan) de tanto espacio en su ordenador personal, pero debemos ponerlo en relación con su tamaño, que no difiere demasiado del que tiene un pendrive estándar. Resulta más grueso, pero su longitud es prácticamente la misma.

Para ofrecer una alta velocidad de transmisión de datos esta unidad de almacenamiento utiliza el conector USB Type-C. No tenemos datos sobre su rendimiento, pero la fuente de la noticia indica que sus valores deberían estar más cerca de los propios de un SSD que de los que cabría esperar de un pendrive de gama alta.

Tampoco hay detalles sobre el precio ya que como dijimos todavía no está confirmado que vaya a convertirse en un producto comercial, pero está claro que en caso de hacerlo tendrá un coste muy elevado. Para que os hagáis una idea los modelos de 2 TB de capacidad rondan actualmente los 1.200 dólares, así que este modelo de 4 TB podría superar sin problemas la barrera de los 2.000 dólares.

SanDisk no ha hablado de detalles técnicos, pero todo apunta a que esta unidad está fabricada con chips de 1,33 Tb de tipo Flash NAND QLC (cuatro bits por celda) de 96 capas, una memoria que como sabrán muchos de nuestros lectores es más económica que la memoria TLC.