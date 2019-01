Ubisoft se une a la Epic Games Store ¿Problemas para Steam?

Ubisoft publicará juegos en la nueva tienda Epic Games, lo que añadirá presión al líder de estas plataformas de distribución de software que dominan el mercado del videojuego, Steam.

Epic Games Store (tienda digital, desarrollador del motor gráfico Unreal Engine o de títulos como Gears of Wars y Fortnite) gana un gran aliado, la multinacional de origen francesa Ubisoft, a la postre, una de las mayores productoras/desarrolladoras mundiales de videojuegos.

El estreno será a lo grande ya que arrancará con The Division 2, uno de los grandes triple AAA multiplataforma que se espera para el mes de marzo. Hasta ahora, las reservas solo estaban disponibles en la propia plataforma Uplay de Ubisoft. Steam también lo tiene listado, pero todavía no se puede pre-ordenar. En la tienda de Epic, el juego ya se puede reservar en sus tres versiones (Standard, Gold y Ultimate) con disponibilidad a partir del 15 de marzo.

Ya se ha anunciado que la tienda recibirá otros títulos de Ubisoft en 2019, aunque la productora no se volverá loca. Nada de “salir de Steam” y por ejemplo Far Cry: New Dawn se lanzará en la plataforma de Valve.

Aún así, la unión de Ubisoft a la Epic Games Store es relevante para el futuro de estas plataformas digitales porque puedes animar a otros grandes desarrolladores. Y lo tienen claro, quieren que sus juegos lleguen al mayor número de usuarios y ello pasa por ofrecerse en todas las plataformas disponibles.

Otro punto a considerar es su rentabilidad. Mientras que Valve cobrará un 20% de los ingresos por un juego de alto impacto como The Division 2 (puede llegar al 30% en juegos menores). Epic Games Store solo cobrará el 12%. Esta “guerra de plataformas” presionará a la más grande: Steam.