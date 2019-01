Intel dejará de comercializar los packs Core+ (CPU y memoria Optane)

El lanzamiento de los packs Intel Core+ fue una iniciativa con la que el gigante del chip intentó potenciar la adopción de sus soluciones Optane, una unidad SSD con interfaz M.2 (PCIE x2) que trabaja como aceleradora del sistema.

Su cometido es simple, actúa como una especie de memoria caché inteligente de gran tamaño y alta velocidad para acelerar el rendimiento general del sistema, centrándose sobre todo en mejorar los tiempos de arranque y de apagado, y también los de apertura y cierre de aplicaciones.

La idea en sí no es mala, pero las unidades SSD convencionales se pueden encontrar actualmente a precios muy bajos y ofrecen un valor claramente superior, así que en su estado actual Intel Optane no tiene sentido. Por si quedan dudas os recordamos que una unidad de 16 GB cuesta 39 euros y ofrece una velocidad de lectura y escritura de 900 MB/s y 145 MB/s, respectivamente. Con ese dinero podríamos comprar un SSD M.2 de 120 GB con velocidades de 520 MB/s y 320 MB/s en lectura y escritura secuencial, suficiente para instalar el sistema operativo y diferentes aplicaciones y juegos.

El caso es que la idea no ha funcionado. La propia compañía lo ha reconocido, ya que como podemos leer en la imagen adjunta la razón por la que ha decidido descatalogar los packs Intel Core+ ha sido la bajada demanda a nivel de mercado. Dicho de otra forma, que no se venden, y que por tanto no hay razón para mantenerlos.

Si tienes previsto montar un PC nuevo o actualizar tu equipo actual y has pensado en la memoria Intel Optane deberías reconsiderarlo. Ahora mismo las unidades SSD M.2 compatibles con PCIE x4 se encuentran a precios muy atractivos, y son una inversión mucho más interesante. Por ejemplo, el Corsair MP510 de 240 GB alcanza velocidades de lectura y escritura secuencial de 3.100 MB/s y 1.050 MB/s y cuesta 66,90 euros.