AMD desmiente los rumores: la Radeon VII tendrá buena disponibilidad

Hace unos días surgieron rumores que apuntaban que la Radeon VII tendría una disponibilidad muy limitada, tanto que su relevancia en el mercado pasaría a ser prácticamente anecdótica.

El rumor corrió como la pólvora y era contundente: AMD solo produciría 5.000 unidades de la Radeon VII, no habría modelos personalizados y el precio podría verse inflado por una oferta incapaz de cubrir la demanda, incluso aunque esta no fuese demasiado elevada.

AMD ha enviado un comunicado oficial en el que afirman que la Radeon VII estará disponible a partir del 7 de febrero tanto en su versión de referencia como en modelos personalizados por diferentes ensambladoras. El precio de 699 dólares se mantiene, y el suministro de dicha tarjeta gráfica será suficiente “para cubrir las necesidades del sector gaming”.

Radeon VII: ¿por qué es importante?

El anuncio de la Radeon VII debería alegrarnos a todos. No importa si eres fan de NVIDIA o fan de AMD, la llegada de este modelo implica que vuelve a haber competencia en la gama alta, ya que en teoría rinde como una RTX 2080, y esto significa que podría haber movimientos de precios.

La llegada de Ryzen puso de manifiesto la importancia que tiene la competencia en el mercado. Gracias a esta generación los fans de AMD pudieron comprar procesadores de alto rendimiento de su firma favorita a buen precio, y los fans de Intel pudieron hacer lo propio con la serie Core 8000 de Intel.

Con el sector gráfico ocurrió exactamente lo mismo hace unos años. La llegada de las Radeon RX 400 y RX 500 sacudió en su momento la gama media y obligó a NVIDIA a mover precios. Hablo de antes del “boom” del minado de criptodivisas, una fecha en la que las Radeon RX 470 (recién lanzadas) se podían comprar por menos de 180 euros, y las GTX 1060 de 3 GB llegaron a estar disponibles por poco más de 200 euros.

Competencia, queridos lectores. Más allá del fanatismo personal de cada cual al final es beneficiosa para todos, y por ello debemos alegrarnos de que los grandes del sector tengan productos interesantes y competitivos, porque al final los beneficiados somos nosotros.

Antes de terminar os recordamos que AMD ha confirmado que la Radeon VII no será la única novedad importante que lanzarán este año en el sector gráfico. Habrá nuevos modelos de gama media, y esperamos que también de gama media-baja y baja, aunque no tenemos claro si utilizarán una revisión de Polaris, una versión recortada de Vega en 7 nm o si veremos (por fin) a Navi, la arquitectura de nueva generación de AMD que, como sabemos, utilizarán PS5 y Xbox Two.