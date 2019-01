China bloquea Microsoft Bing

El servicio de búsqueda Microsoft Bing ha sido suspendido en China por una orden gubernamental. El bloqueo ha sido confirmado por la compañía después que varios medios advirtieran de la imposibilidad de acceso.

El intento de acceder a Microsoft Bing en China devuelve un “error de conexión”. Esta forma de corrupción del servidor de nombres de dominios ha sido utilizada a menudo por el gobierno chino para bloquear plataformas a través del ‘Gran Cortafuegos’, el sistema de censura digital más completo del planeta.

Microsoft dice estar “evaluando la situación para decidir las acciones a seguir”, porque no se conoce si el bloqueo será puntual o definitivo. En este caso, no quedaría en China ningún motor de búsqueda internacional o no controlado completamente por la dictadura del país.

Microsoft es el último de una larga lista de tecnológicas en problemas para trabajar en China a pesar de su enorme potencial. El uso de Internet en el gigante asiático se ha disparado en los últimos ocho años a unos 770 millones de usuarios, más del doble de toda la población de Estados Unidos, lo que ofrece un negocio multimillonario por ingresos publicitarios para los motores de búsqueda y todo tipo de servicios.

Servicios como WhatsApp fueron suspendidos por completo en 2017 y la semana pasada un informe del New York Times detalló la represión de China contra los usuarios de Twitter del país y el aumento de las detenciones masivas por la policía.

El caso de Google ha sido más grave y peculiar. Después de salir del país en 2010 en una decisión valiente y aplaudida en Occidente donde Google puso los principios éticos por encima del negocio, ha estado preparando su regreso a China con un motor de búsqueda censurado bajo un proyecto de nombre en clave Dragonfly. No se conoce su estado actual. Las últimas informaciones (siempre oficiosas) hablaban de cancelación ante la enorme contestación de los propios trabajadores de Google para volver al país en esas condiciones.

No te vamos a contar nada que no sepas si hablamos de la hipocresía practicada (otros lo llaman pragmatismo) para hacer negocio en el gigante asiático. El que quiera trabajar allí tiene que pasar por el aro de la dictadura china a pesar que ello implique censura y complicidad con la dictadura y sus consecuencias de sanciones de todo tipo incluyendo penas de prisión, como han denunciado activistas de derechos humanos como Amnistía Internacional.