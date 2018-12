Google cancela el buscador censurado para China, dice The intercept

El buscador censurado para China que estaba preparando Google bajo el proyecto de nombre en clave Dragonfly, habría sido cancelado ante las críticas internas, asegura el portal The intercept citando dos fuentes internas de la compañía.

La retirada (oficiosa porque no está confirmada oficialmente) representaría un gran golpe para los principales ejecutivos de Google, incluido el CEO Sundar Pichai, que en los últimos dos años había hecho del proyecto de China una de sus principales prioridades.

El medio explica que varios grupos de ingenieros de Google se han retirado completamente del proyecto Dragonfly y ahora están trabajando en proyectos relacionados en India, Indonesia, Rusia, Oriente Medio y Brasil.

También se habría abandonado la recopilación de datos realizada a través de 265.com, un directorio web en idioma chino que dice ser “la página de inicio más utilizada de China”. Google compró el sitio en 2008 y desde entonces proporciona a sus visitantes chinos actualizaciones de noticias, información sobre mercados financieros, horóscopos y anuncios de vuelos y hoteles económicos.

Sin embargo, las consultas de búsqueda ingresadas en 265.com se redirigen a Baidu, el motor de búsqueda más popular en China y el principal competidor de Google en el país. Obviamente, “los datos de 265.com eran parte integral de Dragonfly. El acceso a los datos se ha suspendido ahora, lo que ha detenido el progreso”, dicen las fuentes.

Buscador censurado para China

El proyecto Dragonfly ha sido tremendamente impopular entre los empleados de Google, en especial entre los que forman el departamento de privacidad. Teniendo en cuenta la rebelión provocada ante otros de los proyectos polémicos, Maven, y que el compromiso empresarial ético está más cuestionado que nunca, quizá Google haya dado marcha atrás al buscador, manteniendo la estrategia de salida del país en 2010 en una decisión valiente y aplaudida en Occidente donde Google puso los principios éticos por encima del negocio.

La posición de Google contra la censura china tuvo un alto coste en sus resultados económicos. El uso de Internet en China se ha disparado en los últimos ocho años a unos 770 millones de usuarios, más del doble de toda la población de Estados Unidos, en un potencial negocio multimillonario por ingresos publicitarios que otras tecnologías como Microsoft, Yahoo!, Apple o Facebook han aprovechado tras aceptar las normas impuestas por la censura china.

La elección para Google no es sencilla. No te vamos a contar nada que no sepas si hablamos de la hipocresía (otros lo llaman pragmatismo) para hacer negocio en el gigante asiático. El posible retorno a China con un motor de búsqueda censurado ya ha provocado protestas entre activistas de derechos humanos como Amnistía Internacional: “sería un día oscuro para la libertad de Internet y constituiría un grave ataque contra la libertad de información”. Las protestas de sus empleados no están solas, ya que incluso el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha criticado abiertamente a la compañía por esta cuestión.

Analistas en China también cuestionan su utilidad. “Damos la bienvenida a un Google normal pero no a un Google castrado”, dijo Liu Xingliang, jefe de investigación de la firma de análisis con sede en Beijing Data Center of the China Internet. “No necesitamos un segundo Baidu”, comenta en referencia al líder de búsquedas en China y bajo el completo control gubernamental.

La cancelación del buscador censurado para China de la que informa The intercept no está confirmada, aunque fue el medio que adelantó hace unos meses el proyecto Dragonfly. Veremos. En su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos Sundar Pichai explicó que Google no tiene planes a corto plazo para llevar de nuevo su buscador a China.