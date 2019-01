Un bug en FaceTime permite espiar las llamadas en iOS 12

Un bug en FaceTime permite espiar las llamadas de terceros en dispositivos con iOS 12 o superior. Apple ha confirmado el fallo de seguridad y deshabilitado la función de llamada en grupo de su aplicación de comunicación de vídeo, prometiendo una solución a lo largo de la semana mediante una actualización de software.

El bug en FaceTime es realmente curioso ya que permite escuchar remotamente el audio de la persona a la que llamas incluso aunque no acepte la llamada. Un error crítico que podría estar siendo utilizado para invadir la privacidad y que se reproduce de una manera bastante sencilla:

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

— Benji Mobb™ (@BmManski) 28 de enero de 2019