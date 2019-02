Las rebajas en Steam por el Año Nuevo Lunar 2019 han comenzado. Este evento se mantendrá activo hasta el próximo 11 de febrero a las 19:00 horas, y en general mantiene el formato clásico que han venido siguiendo otras temporadas de ofertas en la conocida plataforma de distribución digital de Valve.

Esto quiere decir que tenemos una gran selección de juegos a precio reducido, todo un clásico cuando hablamos de rebajas en Steam, pero además han implementado un pequeño detalle que es muy característico de los vendedores online de China, y que sin duda representa un pequeño homenaje: un sobre rojo que nos permitirá conseguir “tokens”, una moneda especial que podremos canjear por diversas recompensas. También disfrutaremos de un descuento automático de cinco euros al realizar una compra de 30 euros o más.

Diez juegos imprescindibles

La lista de juegos en oferta es enorme. No nos sorprende, ya que no es la primera vez que nos sentimos abrumados por las rebajas en Steam. Sabemos que bucear entre tantas ofertas puede ser complicado, así que hemos decidido hacer una selección con diez juegos rebajados que no deberíais perderos por nada del mundo.

En nuestra selección hemos optado por la variedad de géneros, para que así todos nuestros lectores puedan encontrar algo que se ajuste a sus gustos. Como siempre podéis dejar vuestras propias recomendaciones en los comentarios.