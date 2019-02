Lenovo Tab E10, para los que buscan un buen tablet económico

Lenovo Tab E10 es uno de los modelos que la firma china ha comenzado a comercializar como parte de su nuevo catálogo de tabletas electrónicas con Android, que también incluye otros modelos básicos como Tab E7 – Tab E8 y los más avanzados Tab M10 y Tab P10.

Diseñado para “compartir y entretener en familia” el Lenovo Tab E10 es el modelo de mayor tamaño de la gama básica, con base en una pantalla multitáctil de 10,1 pulgadas con resolución HD y panel IPS.

Su base hardware emplea un SoC de Qualcomm, mientras que la memoria y el almacenamiento deben ser suficientes para el sistema operativo ‘Android Go’ que utiliza. A destacar sus altavoces estéreo con soporte Dolby Atmos; su batería de larga duración para más de 7 horas de autonomía; los controles parentales incorporados y los diferentes perfiles con configuraciones individualizadas para cada miembro de la familia.

Especificaciones Lenovo Tab E10

Pantalla : IPS multitáctil 10,1 pulgadas

: IPS multitáctil 10,1 pulgadas Resolución : 1280 x 800 píxeles (250 nits de brillo)

: 1280 x 800 píxeles (250 nits de brillo) Chipset : Qualcomm Snapdragon 212, con procesador de cuádruple núcleo a 1,3 GHz

: Qualcomm Snapdragon 212, con procesador de cuádruple núcleo a 1,3 GHz Memoria : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Almacenamiento : 16 GB, ampliable con tarjetas microSD

: 16 GB, ampliable con tarjetas microSD Conectividad : Wi-Fi n, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0, audio jack 3,5 mm, 3G opcional

: Wi-Fi n, 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, USB 2.0, audio jack 3,5 mm, 3G opcional Cámaras : Principal 5 MP y frontal de 2 MP

: Principal 5 MP y frontal de 2 MP Batería : 4.850 mAh

: 4.850 mAh Dimensiones: 171 x 247 x 8,9 mm – 530 gramos

Lenovo Tab E10 preinstala el sistema operativo Android Go (Oreo). Se trata de una variante ligera del sistema operativo móvil de Google optimizada para trabajar sobre smartphones o tablets de gama de entrada a la plataforma. Los beneficios para el usuario final son tangibles, con mejora del tiempo de arranque de un 30 por ciento y una optimización de espacio de almacenamiento hasta dos veces el del sistema operativo “regular”. Ello se logra con el grupo de apps optimizadas bajo “Google Go”, Google Assistant Go, YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go, Gboard, Chrome o el nuevo administrador de archivos, Files Go.

Lenovo Tab E10 ya está disponible en el mercado internacional por 129 dólares.