TicWatch C2: análisis

Si no está todo perdido para Wear OS es gracias a compañías como Fossil o Mobvoi, empresa china que ha entrado con fuerza en el sector smartwatch y que está demostrando que se pueden hacer muy bien las cosas. Lo demuestra ese estupendo TicWatch 2 Pro que pasó por nuestro laboratorio técnico hace unas semanas y las buenas sensaciones se repiten en el TicWatch C2 que estos momentos tenemos en nuestras manos.

En su C2, Mobvoi apuesta por un diseño clásico, de líneas sencillas y alejado del concepto del smartwatch para geeks que presentan otros fabricantes. La firma china ha conseguido en este sentido, poner en el mercado un reloj inteligente elegante y discreto, muy cómodo de llevar sobre la muñeca. Construido sobre una caja de aluminio, ofrece tres correas diferentes en piel (platinum, rose gold y onyx) recubiertas de una patina de plástico en su interior para favorecer su uso al hacer deporte.

Como pantalla, nos encontramos una esfera de 1,2″ AMOLED de 360×360 px que aunque ofrece una imagen muy nítida y “real” en muchas esferas, sufre algo en exteriores, especialmente en días muy soleados.

El TicWatch C2 con un precio bastante contenido de 199 euros, ofrece características que sólo encontramos en algunos relojes inteligentes premium, como conectividad NFC (compatible con Google Pay) o resistencia al agua y polvo IP68 (garantiza la protección del dispositivo contra el polvo y el agua hasta niveles de un metro sumergido) lo cual para no reloj que no es deportivo, no está nada mal. Por si esto fuera poco, estamos ante uno de los pocos relojes que en este rango de precios incorpora GPS y monitorización de ritmo cardiaco continuo.

Por otro lado, en sus tripas nos encontramos con un reloj que se diferencia poco del resto de sus compañeros “Android Wear”. Hablamos en este sentido de la clásica combinación formada por el SnapDragon 2100, 512 MB de RAM y 4GB de almacenamiento interno. La batería, de 400mAh promete hasta 36 horas de uso continuado. Día y medio al que llegaremos si hacemos un uso “discreto” del reloj, pero que se acortará a poco menos de 20 horas si hacemos uso de sus funciones más avanzadas, como por ejemplo el GPS.

Más allá de Wear OS

Como hemos comentado, con sus pros y sus contras, el corazón de este TicWatch C2 depende de Wear OS 2.0. Esto quiere decir que como en otros relojes de especificaciones técnicas similares, hay cosas que este smartwatch hace muy bien y otras en las que claramente tiene que mejorar.

Entre las primeras por supuesto encontramos la gestión de notificaciones, las “complicaciones” con las que podemos jugar en las distintas esferas del reloj y la integración de algunas aplicaciones desarrolladas por Google. En el lado del debe, un poco lo de siempre: un chip que no es precisamente el más rápido abriendo y trabajando con aplicaciones de terceros, por lo que en muchas ocasiones acabamos recurriendo a nuestro smartphone. Esto es especialmente frustrante cuando hacemos uso de Google Assistant, que se toma su tiempo a la hora de reconocer nuestra voz y darnos una respuesta.

Pero si dejamos la integración de Wear OS, lo que hay que reconocerle a Mobvoi es su acertada apuesta por medir nuestro rendimiento deportivo. Con un solo gesto podemos comprobar fácilmente los pasos que hemos dado, la distancia recorrida, las calorías consumidas, las horas de actividad…además de tener acceso a información adicional para cada uno de estos parámetros.

Por otro lado también nos permite “activar” distintos ejercicios, como caminar, correr, hacer remo, etc. e incluso, registrar las rutinas que realizamos en un gimnasio. Aunque a diferencia de Fitbit no es capaz de identificar automáticamente el ejercicio, lo cierto es que los resultados que ofrece, su integración con Google Fit y disponer de su propia App para Android e iOS, consigue que merezca la pena.

Conclusiones

Con el TicWatch C2, Mobvoi ha vuelto demostrar que no hay que invertir demasiado dinero para obtener a cambio un reloj inteligente de calidad. A falta de un chip más potente y tal vez alguna aplicación propietaria más (por ejemplo, nos hubiese gustado poder contar con más esferas), este smartwatch ofrece prácticamente todo lo que podemos pedir a este tipo de productos.

Con todo, llega el momento de volver a pedir a Google que se ponga las pilas y actualice su sistema operativo. Wear OS 2.0 fue interesante en su momento, pero a día de hoy está lejos de lo que ofrece watchOS (el sistema operativo para los relojes de Apple) e incluso el sistema propietario de Samsung (si no fuera porque dispone de menos Apps) ofrece una experiencia de usuario más interesante e integrada.