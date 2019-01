TicWatch Pro, análisis

Mobvoi es una prometedora empresa china que se fundó en 2012 con el objetivo, tal como se puede leer en su web, de ampliar los límites de la relación entre el hombre y la tecnología a través de la Inteligencia Artificial. Algunos ejemplos en este sentido lo encontramos en el desarrollo de tecnología propia en campos como el reconocimiento de voz y el procesamiento de lenguaje natural, pero también en el lanzamiento de productos de consumo como los auriculares inalámbricos TicPods Free (analizados en MC), el altavoz inteligente TicHome Mini o la gama de smartwatches TicWatch, con los modelos TicWatch C2, TicWatch E2 y TicWatch S2 (presentados ambos hace unos días en el CES 2019), así como el TicWatch Pro, que es el que podríamos considerar su “buque insignia” y el protagonista de nuestro análisis.

El TicWatch Pro tiene un precio en la web del fabricante de 244,99 euros, pero actualmente hay un código de descuento de 30 euros, por lo que el precio final de este smartwatch se queda en 214,99 euros, muy interesante para todo lo que ofrece.

Un reloj con dos pantallas

Lo primero que llama la atención cuando abres la caja en la que viene el TicWatch Pro es que Mobvoi ha prestado mucha atención a los detalles, lo que te produce la excelente sensación de encontrarte ante un dispositivo de calidad. El diseño del TicWatch Pro es premium, tanto que en apariencia recuerda al TAG Heuer Connected, un reloj que dependiendo del modelo elegido tiene precios que van de los 1.600 euros a los 6.600 euros.

El TicWatch Pro es un smartwatch pensado para muñecas grandes; ya seas hombre o mujer, no puedes olvidar que tiene un diámetro de 45 mm y que su grosor es de 14,6 mm, es decir, que no va a pasar desapercibido cuando lo lleves puesto. Además, está disponible en dos modelos idénticos en todo (también su carcasa realizada en fibra de carbono reforzada con nylon), salvo que el bisel de acero inoxidable en uno de ellos es de color negro y en el otro es plateado. Además, hay que destacar su correa de cuero italiano en la parte exterior que cuenta con una capa interior de silicona que la protege del sudor.

Siguiendo con la descripción física del TicWatch Pro, encontramos dos grandes botones ubicados en su lateral, más o menos a las 2 y las 4 horas, respectivamente, que sirven para navegar por los distintos menús y también para entrar en el modo de bajo consumo con su pantalla monocromática, integrante de la tecnología de pantalla multicapa del TicWatch Pro.

El TicWatch tiene dos pantallas. La secundaria es una LCD monocromática de bajo consumo y alto contraste que se lee bastante bien incluso en días muy luminosos y que nos aporta información básica como la hora, el día, el mes, el ritmo cardíaco y los pasos dados. Lo mejor es la duración de la batería del smartwatch cuando estamos en modo de bajo consumo, ya que según Mobvoi podremos disfrutar de ella hasta 30 días con una sola carga. Sin embargo, que nadie espere interactuar con esta pantalla, ya que en cuanto la tocamos con el dedo, pasa a la pantalla principal; además, no tiene retroiluminación y cuando hay poca luz, es complicado ver algo.

La pantalla principal desde la que podemos aprovechar todas las funciones propias de un smartwatch es una AMOLED multitáctil de alto rango dinámico y 400 x 400 puntos de resolución. Aquí Mobvoi habla de entre dos y cinco días de duración con una sola carga. Esta diferencia se explica en que son dos días si estamos usando el modo inteligente y cinco días si hemos activado la función de cambio automático a modo esencial o básico (el de la pantalla LCD monocromática).

Como en otros smartwatches, dependerá mucho del uso que hayamos dado al GPS y a otras funciones del reloj. En nuestras pruebas, empleando el reloj principalmente para medir carreras y paseos andando (con la app Runtastic), es decir, echando mano del GPS, aunque estaba activada la función de cambio automática a modo básico, cada dos días hemos tenido que cargar el TicWatch Pro.

Otra característica importante es la posibilidad de personalizar el TicWatch Pro con decenas de diseños diferentes de esferas disponibles en Google Play; merece la pena emplear un rato mirando qué esfera nos gusta más. Y lo mejor, que podremos cambiarla en cualquier momento.

Por último, no podemos olvidar el grado de impermeabilidad del TicWatch Pro, que no lo hace apto para deportes acuáticos. Su protección IP68 es elevada para un smartphone, por ejemplo, pero no para un reloj deportivo. El primer número de la “clasificación IP” hace referencia al nivel de protección contra por ejemplo el polvo; aquí es totalmente estanco, por lo que es perfecto. El segundo número indica el nivel de protección frente a la humedad, permitiendo que lo sumerjamos hasta un metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Y todo esto qué significa, pues que podemos lavarnos las manos e incluso ducharnos con el TicWatch Pro sin miedo a que se estropee, pero nunca lo deberíamos emplear para medir nuestros progresos en una piscina o un lago, y muchísimo menos en agua salada.

Conclusiones

TicWatch Pro es un reloj inteligente con sistema operativo Wear OS, con todo lo que ello implica. Es decir, tendremos linterna, agenda, alarma, contactos, cronómetro, acceso a mapas, traductor, tiempo meteorológico… y sobre todo podremos disfrutar de cientos de apps de Google Play para escuchar música, emplear mensajería instantánea, medir nuestro rendimiento deportivo o incluso pagar a través de Google Pay (pago NFC). Además, podemos usarlo tanto con móviles Android como con los iPhone de Apple gracias a la app Wear OS de Google o a través de una app propia de Mobvoi. En este sentido, es un smartwatch con todo lo que podemos desear y, no olvidemos, a un precio muy atractivo (actualmente 214,99 euros).

El problema lo encontramos con su enfoque como reloj deportivo. Incorpora GPS, monitoriza pulsaciones, hace recuento de pasos y recuento de calorías consumidas, y también podemos usar apps para correr como Runtastic, pero hay otros relojes deportivos que lo superan, por ejemplo por el hecho de que sean verdaderamente aptos para deportes acuáticos. También hemos encontrado que algunas veces las apps no responden con la rapidez que deberían (su procesador es un Qualcomm Snapdragon Wear 2100 y su RAM de 512 MB), que pierde la señal del GPS, que las pulsaciones dejan de contabilizarse y que se queda colgado sin motivo alguno.

De todas formas, es un smartwatch que nos ha sorprendido gratamente por su diseño, por los materiales empleados y un precio muy competitivo.