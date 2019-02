Novedades VOD 06/19: ‘The Expanse’ continúa en Amazon Prime Video

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y, para que se vea que en todos sitios cuecen habas, pero también asan solomillos, tras un par de semanas con Netflix dominando el cotarro y otras tantas con HBO haciendo lo propio, Amazon despierta de su letargo con el lanzamiento más interesante que te podemos recomendar este sábado, aunque como suele ser habitual, hay muchas más cosas para elegir.

Amazon Prime Video

En efecto, Amazon Prime Video por fin lanza algo, y es que en lo que llevamos de año han engrosado catálogo con apenas un puñado de películas de archivo. Pero comienzan a redimirse con un estreno que valdrá por tres para los usuarios del servicio que no lo conozcan. Hablamos de…

The Expanse

The Expanse (La expansión) es una de las series de ciencia ficción más interesantes de los últimos años, una ópera espacial en tono de drama que Amazon suma a su oferta de contenidos originales con el lanzamiento al unísono de sus tres primeras temporadas. Así, en bloque. ¿Cómo es posible? No te pierdas el siguiente tráiler para averiguarlo.

¿Cómo te has quedado? The Expanse es un caso ciertamente peculiar: Syfy fue la encargada de adaptar las novelas, Netflix se la agenció como “contenido original” para su distribución internacional y, cuando la primera -en su línea: lo de Syfy es de vergüenza- canceló la serie dejando la historia a medias, Netflix se deshizo de ella. Y llegó Amazon al rescate. Será en Amazon donde se lance la cuarta y última temporada el año que viene. Mientras tanto, las tres primeras temporadas ya están disponibles para los usuarios de Prime Video, con la tercera como estreno de esta misma semana. La casualidad es mayor si tenemos en cuenta que esta es la segunda semana que destacamos una serie de ciencia ficción en Novedades VOD, pero si Nightflyers es bastante mala, The Expanse es bastante buena. Netflix se equivocó.

The Terror

Otro lanzamiento destacado que trae Amazon es la primera temporada de The Terror, aunque ni la serie es suya, ni es de estreno. Inició su andadura el año pasado en AMC y en España se pudo ver por un tiempo en Movistar+, si bien ahora solo la encontrarás en Prime Video. Se basa en una novela que dramatiza la conocida como expedición perdida de Franklin, un viaje de exploración británico de la Antártida de mediados del siglo XIX que no acabó bien y que AMC ha llevado a la pequeña pantalla con grandes medios y un gran reparto. Eso sí, para poder verla en español, sea doblada o con subtítulos, tendrás que esperar hasta el próximo martes 12 de febrero.

Entran en catálogo: la trilogía original de Jurassic Park.

Netflix

Una semana más y nunca falla, Netflix es el servicio que más contenidos originales estrena, pero sin llegar al puntazo que se ha marcado Amazon. Destacamos tres en concreto que casi parecen ir ligados en torno a la historia negra, pero sin salir de Estados Unidos.

High Flying Bird

High Flying Bird es quizás el lanzamiento más potente de Netflix para esta semana: un drama entre lo deportivo, lo social y lo político con un aspirante a jugador de baloncesto profesional como protagonista. La película viene avalada por el guion del autor de la historia de la oscarizada Moonlight y, he aquí un apunte curioso sobre la misma: ha sido grabada -no es la primera ni será la última- con un iPhone (iPhone 8 para más datos).

ReMastered: Los dos asesinatos de Sam Cooke

Netflix estrena un nuevo capítulo de la serie documental ReMastered, que repasa la historia de la muerte de músicos tan conocidos como Bob Marley, Johnny Cash o Víctor Jara, y que en este caso se centra en la estrella del soul Sam Cook, su posición sobre los derechos civiles en Estados Unidos y y su asesinato cuando tenía 33 años. (Tráiler en inglés, contenido subtitulado)

Kevin Hart’s Guide to Black History

El actor y humorista Kevin Hart, defenestrado de la última gala de los Oscar por declaraciones inapropiadas, es el guía de “la Historia Negra”, un especial educativo para niños en el que se recogen “las contribuciones de los héroes olvidados de la historia negra”. (Tráiler en inglés, contenido doblado y subtitulado)

Más contenido originales de Netflix para esta semana incluyen:

Romance is a Bonus Book (T1), serie romántica coreana.

(T1), serie romántica coreana. Día a día (T3), comedia latina estadounidense.

(T3), comedia latina estadounidense. Big Mouth (T3), animación para adultos en un instituto.

(T3), animación para adultos en un instituto. Las épicas aventuras del Capitán Calzoncillos (T2), serie de animación juvenil.

(T2), serie de animación juvenil. Nailed It! Mexico (T1), versión mexicana de este talent show de reposteros.

(T1), versión mexicana de este talent show de reposteros. Ray Romano: Right Here, Around the Corner, un nuevo monólogo de humor.

Siguen en emisión: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2) y el reality Rupaul’s Drag Race All Stars (T4).

Entran en catálogo: la serie española Vivir sin permiso (T1); y las películas Life (Vida), Dos buenos tipos, Día de patriotas, El protegido, Batman LEGO: La película.

HBO – ‘Song of Parkland’

Para terminar, Song of Parkland es lo único que estrena HBO esta semana: un documental original sobre un tiroteo que hubo el año pasado en un instituto de Florida. (Tráiler en inglés, contenido subtitulado)

Siguen en emisión: Counterpart (T2), Manifest (T1), Roswell, New Mexico (T1), Clase letal (T1), All American (T1), Legacies (T1), Siren (T2), Stricke Back (T6).

Entran en catálogo: South Park: Más grande, más largo y sin cortes.