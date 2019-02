Novedades VOD 05/19: ‘Nightflyers’, la pesadilla espacial de George R. R. Martin está en Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si esta pequeña entradilla se repite es porque fue creada para el que llega de nuevas. En MC somos de tecnología, pero el ocio electrónico también nos apasiona y por eso, entre muchas otras cosas, os traemos cada sábado esta sección, para que no te pierdas nada chulo de lo que va saliendo en los principales servicios de vídeo bajo demanda que operan en España. Aunque como nos centramos sobre todo en los contenidos originales, si nos lees desde América también le puedes sacar provecho.

Netflix

En efecto, Netflix vuelve a ser la cadena con los lanzamientos más llamativos de la parrilla del streaming y si la semana pasada optamos por destacar una película, en lugar de una serie, en esta lo haremos al revés.

Nightflyers

Nightflyers es, como indica el titular, la pesadilla espacial de George R. R. Martin, el creador del fenómeno Juego de Tronos. Traducida en España como Nómadas nocturnos, Martin publicó la novela a principios de los ochenta del pasado siglo y a finales salió la película, años antes de triunfar con Canción de hielo y fuego. Pero el autor no tenía antaño el éxito del que goza hoy, y tras su estreno en Syfy en diciembre, es Netflix la encargada de distribuir la serie internacionalmente. Nightflyers es ciencia ficción y terror de corte clásico, del estilo de Alien o Event Horizon, así que no tiene nada que ver con las aventuras de Jon Snow y compañía. Ahora, ¿estará a la altura como para ser considerada la nueva serie de George R. R. Martin o el gancho es lo único que cuenta? La respuesta está en Netflix.

Velvet Buzzsaw

Ojo con Velvet Buzzsaw, porque esta película que acaba de estrenar Netflix sin darle apenas cobertura, no pinta nada mal… y nunca mejor dicho, según puedes ver en el tráiler. Del reparto destacan nombres como el de Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain, Prince of Persia: Las arenas del tiempo) y Rene Russo (Thor, Arma Letal); mientras que la historia discurre entre el suspense y el terror de situación, si es que tal cosa existe (spoiler alert: no existe). ¿Es la típica… O tal vez no. La crítica está dividida.

Muñeca rusa

Otro estreno de Netflix para esta semana ha sido Muñeca rusa, que nada tiene de rusa, puesto que es una producción estadounidense. Sin embargo, la protagonista tiende a romperse el pescuezo, parece. Al más puro estilo de Atrapado en el tiempo pero en tono de comedia negra, a Nadia le tocará revivir una y otra vez el día de su trigésimo sexto cumpleaños, no para ver a ninguna marmota, sino para volver a morir. Y esta sí está gustando a la crítica.

Siempre bruja

Siempre bruja es la nueva serie latinoamericana de Netflix y no va de narcotraficantes ni es un culebrón… más o menos. Situada en Cartagena de Indias, Siempre bruja cuenta la historia de… una bruja, sí; una que se salva de ser quemada por la Santa Inquisición -con intérpretes españoles; estos detalles son dignos de mención- saltando en el tiempo hasta nuestros días. Drama fantástico ligero para público joven cual Sabrina, Embrujadas y similares, pero a la colombiana.

Hasta aquí lo destacado, pero Netflix siempre viene bien aprovisionada de exclusividades y esta semana no es una excepción. Más contenidos propios incluyen:

High Society , otra película coreana más -y ya van…- en clave de drama.

, otra película coreana más -y ya van…- en clave de drama. Dear Ex , película taiwanesa que Netflix etiqueta como peculiar, emotiva y romántica.

, película taiwanesa que Netflix etiqueta como peculiar, emotiva y romántica. Gabriel “Fluffy” Iglesias: One Show Fits All, nuevo monólogo de humor.

Siguen en emisión Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2) y Recuerdos de la Alhambra (T2).

Entran en catálogo: Black Sea (Mar tenebroso), El expreso de medianoche, Bitelchús, Dredd, Scooby-Doo, La boda de mi mejor amigo, La mujer de negro: El ángel de la muerte; más cine coreano: Kundo, Wolf Warriors, Cold War, Ninja Assassin; el anime Los niños lobo; la serie Sparta (T1) y las animaciones Angel Beats! (T1) y Padre de familia (T16); y varios documentales y programas de telerrealidad: The Gentleman Driver, I Dream of Dance y Rescate en la carretera.

Harry Potter

Entre Netflix y HBO, que es la siguiente, le hacemos espacio a Harry Potter, una de las sagas cinematográficas más populares de los últimos años, hasta bastante reticente a ofrecerse por streaming. Pero hela aquí, estrenada al completo tanto en Netflix como en HBO, como sugiriendo el maratón del millón. Para nostálgicos y muggles amantes de la magia.

HBO – ‘La sala’

HBO España reduce el número de lanzamientos de las últimas semanas y la única producción propia de ficción que estrena es La sala, una serie española de suspense policíaco en torno a un crimen sin sentido que una joven periodista quiere desvelar. A diferencia del material ordinario de HBO, no obstante, La sala está disponible entera desde ya.

HBO estrena también el monólogo de humor Amanda Seales: I Be Knowin’.

Siguen en emisión: True Detective (T3), High Maintenance (T3), Crashing (T3), Manifest (T1), Counterpart (T2), Clase letal (T1), Legacies (T1), All American (T1), Roswell, New Mexico (T1), Embrujadas (T1), Siren (T2) y Berlin Station (T3); así como Supergirl (T4) y Los nuestros (T2).

Entran en catálogo: Contraband, La legión del águila, Acoso, Striptease, Step Up (Bailando), Tenías que ser tú, Lío embarazoso, Un lugar para soñar y Los pingüinos del Sr. Poper.

Filmin – ‘The League of Gentlemen’

Terminamos con Filmin por un único lanzamiento. La plataforma española publica cantidad de contenidos, principalmente cine clásico e independiente, pero también fikadas del quince como la que nos ocupa: The League of Gentlemen, una de esas escasas a la par que peculiares series británicas que son capaces de sobrevivir más tiempo que otras mucho más largas. Esta se despidió el año pasado tras cuatro temporadas y dieciocho años desde su estreno, que se dice pronto. Cuidado, eso sí, porque valdría para representar con imágenes la peor definición de bizarre en inglés. Muy desaconsejada a mentes y, sobre todo, estómagos sensibles.