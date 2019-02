Google añade funciones Linux en Chrome OS y nos gusta

Google sigue añadiendo funciones Linux en Chrome OS y es una estrategia muy interesante para acercarlo a lo que ofrece una distribución típica GNU. Entre las últimas añadidas, destaca una función de copia de seguridad y restauración para Crostini.

Chrome OS no es un sistema operativo que guste especialmente a un usuario clásico de Linux. Su concepción original como ‘sistema en nube’ y sus limitaciones, lo dejaron muy lejos del potencial de una distribución GNU/Linux de escritorio. Pero no deja de ser un desarrollo basado en el kernel Linux y, de hecho, es el único que ha tenido capacidad no solo para competir, sino para superar ampliamente a Windows en algunos segmentos del PC.

Que Linux no haya triunfado (en cuota de mercado) en el escritorio informático (el único mercado que se le resiste) no quiere decir que sus funciones no se usen. Ya hemos visto lo que está haciendo Microsoft en Windows con un soporte impensable hasta hace muy poco tiempo. Google también está en esa tarea y lo tiene más fácil todavía. Cuenta con apoyo total de los OEMs (el catálogo de Chromebooks es ya amplísimo) y sigue añadiendo funciones Linux en Chrome OS.

Más funciones Linux en Chrome OS

Google ha publicado esta semana una nueva versión de Chrome OS 74 en el canal de desarrollo y hay un montón de referencias a “Crostini“. Una solución muy importante porque permite ejecutar aplicaciones Linux en los Chromebooks a través de un “contenedor” virtual Linux (basado en Debian). Arranca en segundos y se integra con Chrome OS para que cuando instales una aplicación Linux aparezca junto a las de Chrome OS en el lanzador. Con un simple clic, se cargan como si se ejecutara de forma nativa.

Entre las funciones añadidas (hay más de 500 referencias en la versión preliminar de Chrome OS 74) se incluyen algunas como el soporte de audio para aplicaciones Linux. Con todo, lo más destacado es la primera implementación de una función de copia y restauración para Crostini.

Con ella se puede hacer una copia de seguridad de todos los datos de tus archivos de Linux en archivos tar.gz separados, que se pueden guardar en la nube o en un medio físico como un pendrive USB y transportarlos. Si lo necesitas, puede restaurar la copia en muy poco tiempo, para limpiar el equipo o en caso de problemas, en terceros equipos o en una computadora nueva.

Hace poco se encontró se encontró un vídeo oculto en Chromium que confirma el trabajo de Google para implementar los escritorios virtuales en Chrome OS. Otra característica sumamente interesante que permitirá aumentar la funcionalidad, organización y productividad y que se usa en Linux desde tiempos inmemoriales.

El pasado verano había 18 Chromebooks con capacidad de ejecutar aplicaciones Linux y la lista va aumentando. El resultado es que Chrome OS es un sistema cada vez más completo, útil y funcional, acercándose a lo que debe ser un sistema de escritorio.