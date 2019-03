El Xiaomi Black Shark 2 ha sido, por fin, presentado de forma oficial. Se han cumplido muchos de los rumores que habíamos ido viendo, pero también nos hemos llevado alguna sorpresa importante, como veremos a continuación.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el Xiaomi Black Shark 2 es un smartphone para gaming, es decir, que su objetivo principal es ofrecer una buena experiencia en juegos. Para conseguirlo el primer paso es montar un SoC potente, algo que la compañía china ha cumplido sin problemas, ya que han integrado un Snapdragon 855, que cuenta con una CPU de ocho núcleos y una GPU Adreno 640.

Montar el nuevo chip de Qualcomm no es complicado, pero mantener sus temperaturas bajo control para que pueda ofrecer su máximo nivel de rendimiento en todo momento sí que representa un desafío importante. Gracias al sistema Liquid Cool 3.0 el el Xiaomi Black Shark 2 ha podido “domar” a la bestia del gigante de San Diego, un mecanismo de refrigeración basado en cámara de vapor que, como vemos, utiliza una gran superficie de cobre para potenciar la distribución uniforme del calor y reducir, según Xiaomi, hasta en 14 grados las temperaturas de trabajo.

Para aquellos que quieran mejorar la disipación del calor todavía más estará disponible una funda que contará con un pequeño ventilador. Con ella podremos reducir las temperaturas en otros cinco grados.

Xiaomi Black Shark 2: construido para jugar

A nivel de diseño el Xiaomi Black Shark 2 presenta cambios menores frente al original. Se nota a simple vista que estamos ante un smartphone gaming, aunque debo decir que en general me parece bastante atractivo. No me desagradan las decisiones que ha tomado la compañía china a la hora de dar forma a este terminal, y tampoco el juego de colores en negro y verde (o plata y verde).

Bien, ¿y qué es lo que diferencia al Xiaomi Black Shark 2 de la competencia? Más allá del diseño y del cuidado sistema de refrigeración destaca la pantalla con latencia reducida (43,5 ms), que reconoce con mayor precisión las pulsaciones, y la tecnología “Magic Press”, que permite posicionar botones en los laterales de la pantalla que pueden ser activados haciendo una mayor presión. Dicha presión es regulable y totalmente personalizable.

No podemos olvidarnos del nuevo GamePad 3.0, un accesorio que viene a ser un mando de control extraíble que recuerda, y mucho, a los JoyCon que utiliza Nintendo Switch.

Fecha de lanzamiento y precios del Xiaomi Black Shark 2

El Xiaomi Black Shark 2 ya está disponible en China con un precio al cambio de 420 euros para la versión de 6 GB RAM y 128 GB de capacidad de almacenamiento, cifra que sube hasta los 550 euros en la configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de capacidad de almacenamiento.

Su fecha de llegada a Europa no ha sido confirmada, pero debemos tener en cuenta que los precios subirán notablemente al aplicar impuestos. Antes de terminar os dejamos un listado completo con las especificaciones del Xiaomi Black Shark 2: