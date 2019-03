Hace unos días vimos que el fundador de WhatsApp volvía a hacer un llamamiento para animar a los usuarios a borrar sus cuentas de Facebook, una postura que puede parecer radical, pero lo cierto es que tras ver las brechas de seguridad que ha sufrido la conocida red social y el poco respeto que han mostrado hacia la privacidad de sus usuarios tiene, de hecho, mucho sentido.

Si quieres borrar tu cuenta de Facebook tranquilo, es muy fácil, a través de este enlace encontrarás todos los pasos que debes dar, aunque recuerda, el proceso es irreversible y perderás todos los datos y contenidos asociados a dicha cuenta, incluidos fotos y vídeos, así que antes de dar el paso deberías descargarlos para tener una copia de seguridad.

Facebook cerró un 2018 para olvidar, pero la verdad es que no ha conseguido empezar 2019 con mejor fortuna. Los escándalos no dejan de salpicar a la compañía que dirige Mark Zuckerberg, y hoy hemos podido sumar uno más, ya que según indican en Krebs on Security la conocida red social almacenó entre 200 y 600 millones de contraseñas en texto plano por error, es decir, sin cifrar, lo que significa que estaban a la vista de sus empleados.

La compañía ha hecho hincapié en que todo se debió a un error y ha mandado un mensaje claro a sus más de 2.000 millones de usuarios: no tienen nada que temer, ya que ratifica que solo tenían acceso a ellas empleados de Facebook y que no han encontrado indicios de que se hayan utilizadas, es decir, que no los que tuvieron acceso a ellas no las utilizaron para entrar en cuentas ajenas.

En el comunicado oficial han explicado que este error fue descubierto el pasado mes de enero, que ha sido subsanado y que notificará a todos los usuarios afectados, aunque aseguran que no será necesario restablecer las contraseñas ya que éstas nunca han sido expuestas a personal ajeno a Facebook ni utilizadas. Como podemos ver han quitado importancia al asunto, pero después de tantos escándalos sus explicaciones han dejado de convencer a la mayoría de los usuarios.