Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, el retorno de los malditos

Para muchos, entre los que me incluyo, Vampire: The Masquerade es uno de los videojuegos que mejor supo trasladar la sensación del rol clásico a una pantalla. Dieciséis años después, Paradox Interactive y Harduit Labs confirman su regreso para el año que viene: se lanzará en PC, Playstation 4 y Xbox One.

Como podéis ver en el tráiler que acompaña a estas líneas, la nueva entrega mantiene el espíritu del original: personajes con muchísimo carisma, un universo rico en detalles y un sistema jugable que lleva el concepto rol al extremo y donde salir a tiros (o a mordiscos, en este caso) es solo una opción más para avanzar. Como siempre, habrá que mantener el equilibrio entre saciar la sed de sangre y mantener un punto de humanidad para no perder el control.

En cuanto al argumento, pocas pistas: parece que el título nos pondrá en la piel de un vampiro recién convertido que debe enfrentarse y colaborar con los distintos clanes que se disputan el control de Seattle, mezclando misiones principales con pequeñas tareas que nos ayudarán a conocer el universo e ir mejorando las habilidades de nuestro personaje.

De momento no hay mucha más información sobre el título, si bien Paradox suele ser garantía de calidad. Brain Mitsoda, guionista del original forma parte del proyecto. También cuentan con Cara Ellison, de Dishonored 2, en el equipo creativo.



Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 debería estar disponible en el primer trimestre de 2020. Estaremos muy atento a cualquier novedad de un desarrollo que, esperemos, esté a la altura del original.