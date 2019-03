Novedades VOD 12/19: ‘The Dirt’, la gamberra historia de Mötley Crüe llega a Netflix

Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y si en la variedad está el gusto, pasen y vean, porque hay un poco para todos, incluyendo un nuevo lanzamiento original de Sky, documentales para los amantes de la ciencia y la tecnología, del deporte rey y más concretamente del Atlético de Madrid, o un nuevo biopic musical que no se va a comer un rosco con la crítica, pero que destacamos porque el rock duro siempre entra bien un sábado por la mañana, no digamos ya por la noche.

Netflix

Netflix, como de costumbre, se mantiene a la cabeza de nuestra lista en lo que a cantidad de lanzamientos originales se refiere, aunque lo cierto es que tampoco es esta su semana más prolífica hasta la fecha. Aun así…

The Dirt

The Dirt es la adaptación de la autobiografía del grupo hardrockero glam Mötley Crüe, que Netflix presenta como una historia en la que el sexo, las drogas y el rock and roll se unen para escandalizar al personal. Y sí, en la época dorada de Mötley Crue hubo eso y más, pero ni fueron nunca “la banda más famosa del mundo” como los presentan, ni la más irreverente, ni revolucionaron nada musicalmente hablando. Sea como fuere, las películas biográficas musicales se están poniendo de moda una vez más y Netflix quiere su segundo de atención.

The OA

Segunda temporada de The OA, una de esas series originales de Netflix que en términos generales pasó sin pena ni gloria a nivel mediático, pero que regresa con una segunda parte cargada de misterios inexplicables, para quien guste de las historias de ciencia ficción fantásticas en mundos alternativos.

Antoine Griezmann: Campeón del mundo

Como decíamos al principio, los aficionados al fútbol tienen un par de dosis en el Novedades VOD de hoy y si además son colchoneros lo disfrutarán más: Antoine Griezmann: Campeón del mundo es el documental que Netflix se ha agenciado en exclusiva sobre la carrera de este jugados francés.

Como siempre, Netflix tiene más cosas solo al alcance de sus suscriptores:

Carlo & Malik (T1), serie italiana en la que una inusual pareja de policías investigan unos crímenes en Roma.

(T1), serie italiana en la que una inusual pareja de policías investigan unos crímenes en Roma. Historia de un crimen: Colosio (T1), serie basada en la historia real del candidato a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio, asesinado hace veinticinco años.

(T1), serie basada en la historia real del candidato a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio, asesinado hace veinticinco años. Delhi Crime (T1), drama social indio sobre una violación grupal y la investigación policial que generó.

(T1), drama social indio sobre una violación grupal y la investigación policial que generó. Dinastía (T2), regresa el remake del antaño popular serial sobre ricachones.

(T2), regresa el remake del antaño popular serial sobre ricachones. Coisa Mais Linda (T1), serie brasileña “sentimental, genuina y motivadora” sobre una ama de casa que se redescubre.

(T1), serie brasileña “sentimental, genuina y motivadora” sobre una ama de casa que se redescubre. High Score Girl (T1), segunda parte de esta serie de anime para adolescentes.

ReMastered: The Miami Showband Massacre , nueva entrega de la serie documental que recoge crímenes contemporáneos muy sonados.

, nueva entrega de la serie documental que recoge crímenes contemporáneos muy sonados. Amy Schumer: Growing , nuevo monólogo de esta conocida humorista estadounidense.

, nuevo monólogo de esta conocida humorista estadounidense. Patriota no deseado (T2), nuevo capítulo del programa de actualidad y humor de Hasan Minhaj.

(T2), nuevo capítulo del programa de actualidad y humor de Hasan Minhaj. Sunset – La milla de oro, nueva basura de telerrealidad sobre agentes inmobiliaros en Hollywood.

Nuevos capítulos: Star Trek: Discovery (T2), Black Lightning (T2), Romance is a Bonus Book (T1).

Entra en catálogo: Reservoir Dogs, Resident Evil, La princesa prometida, Durante la tormenta, Dando la Nota: Aún Más Alto , El amor es lo que tiene, Roberto Saviano: uno scrittore sotto scorta, Alexis Viera: A Story of Surviving, Assassination Classroom (T2),

HBO

HBO sigue al ralentí, pero abril está a la vuelta de la esquina y mientras tanto la cadena tiene un par de estrenos que quizás te interese descubrir.

Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas

La popular serie de HBO Pretty Little Liars resurge con una nueva trama en la forma de Pequeñas mentirosas: Perfeccionistas, que lleva la historia a un campus universitario en el que ha habido un misterioso asesinato.

El Inventor: En busca de la sangre de Sillicon Valley

Y he aquí uno de los documentales más esperados de HBO, El Inventor: En busca de la sangre de Sillicon Valley, acerca de la aventura que se marcó una tal Elizabeth Holmes con su empresa Theranos en 2014 y que terminó con un sonado escándalo.



Nuevos capítulos: All American (T1), Clase letal (T1), Roswell, New Mexico (T1), Legacies (T1), Embrujadas (T1), Better Things (T3), High Maintenance (T3), Strike Back (T6), El caso contra Adnan Syed (T1), Muerte en León (T1), Last Week Tonight with John Oliver (T6), Real Time with Bill Maher (T16), Supergirl (T4).

Entra en catálogo: Ahora Me Ves, Mi semana con Marilyn, Los ojos del mal, Minúsculos: El valle de las hormigas perdidas, Los Tres Pequeños Ninjas.

Amazon Prime Video

¡Ay, Amazon Prime Video! Muchos tenemos ganas de saber qué harán con los derechos de El Seños de los Anillos, pero ello no es ápice para que el gigante de Seattle vaya engordando su catálogo con contenidos ajenos, más que propios, aunque la semana pasada soltaron la nueva temporada de American Gods, que no está nada mal.

El Gran Tour

Sin embargo, los amantes de los coches y la velocidad ya tienen a su disposición la tercera temporada completa de El Gran Tour, este programa británico que retoma el previo con el que Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May saltasen a la fama internacional.

Entra en catálogo: Monk (T1-T8), American Crime (T1-T3), Cuéntame cómo pasó (T1-T20), La niebla y la doncella, El desentierro, Los ojos del mal 2, Leprechaun: El origen, Black Cop, El Risgo Del Vértigo, Rapture-Palooza, El círculo de hierro, Amanecer Negro, She’s Back, Make Your Move, Dirty 30, Next Avengers: Heroes of Tomorrow, Ben Collins Stunt Driver, Aviones de combate (T1).

Sky – ‘Curfew’

Sky reaparece con nuevo producción original y la verdad es que tiene mejor pinta que las últimas, con el permiso de Patrick Melrose: Curfew (Toque de queda) es la primera temporada de esta serie de acción de ambientación apocalíptica protagonizada por Sean Bean (El Señor de los Anillos, Juegos de Tronos).