Theranos, un nombre con gancho, tal vez no te suene pero Elizabeth Holmes, su creadora, iba a comerse el mundo en 2004 con esta empresa. HBO estrenará el 18 marzo el documental “El Inventor: En busca de la sangre de Sillicon Valley“. Narrará la historia de como Elizabeth Holmes ilusionó y defraudó con su startup biomédica a Estados Unidos en 12 años.

El documental lo dirigirá Alex Gibney (Going Clear Scientology & the Prison of Belief), que se adentrará dentro de Theranos y entrevistará los principales protagonistas del escándalo, entre los que se encuentran antiguos trabajadores y el periodista del Wall Street Journal que destapó la estafa.

El objetivo con este documental es poner en duda a los llamados “unicornios empresariales”, esas empresas debutantes que crean nuevas herramientas tecnológicas que prometen revolucionar el mercado.

La historia se cuenta por si sola, con 19 años Elizabeth Holmes abandonó la Universidad de Stanford para fundar su propia empresa, Theranos. Tenía un miedo visceral a las agujas, razón por la que había tenido que abandonar medicina para empezar Química, pero entonces “descubrió” la forma de llevar a cabo análisis de sangre completos en poco tiempo y con apenas unas gotas.

A mediados de 2004, pocos meses de su puesta en marcha, recibió 500.000 euros en capital semilla. Y a partir de aquí, la locura. A los 5,8 millones de dólares que recibió en febrero de 2005 le siguieron otras seis rondas de financiación: 9,1 millones y 28,5 millones en 2006, 45 millones en 2010, 50 millones en 2013, 198 millones en 2014 y nada menos que 348 millones de dólares en 2015 para apuntalar su salida a Bolsa con una valoración estimada de 8.000 millones de euros.

Holmes se convirtió en una de las mujeres más influyentes de Silicon Valley y de las más ricas del mundo según Forbes ¿Qué podía salir mal? Las alarmas sonaron cuando cuando los rumores se hicieron realidad, la FDA nunca había aprobado por completo su producto, tan solo estaba autorizado para descubrir la presencia del virus del herpes. Entonces empezaron las investigaciones más serias y los rumores, que aseguraban que lo que prometía Theranos no tenían sentido, se hicieron realidad.

La startup estuvo a punto de salir a bolsa con una valoración de 8.000 millones de euros con un producto que nadie entendía y que se vendió gracias al encanto y labor de relaciones públicas de Elizabet Holmes.