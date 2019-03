Windows 10 versión 1809: seis meses después siguen los problemas

Hace unos días os contamos que la versión 1809 de Windows 10, más conocida como “October 2018 Update”, había entrado en una etapa de despliegue general y que poco a poco estaba llegando a un mayor número de usuarios.

En mi caso por fin pude instalar dicha actual. Debo decir que tenía ganas de dar el salto a Windows 10 1809, sobre todo por la expansión del tema oscuro, que ahora aplica también a las ventanas del sistema operativo y ofrece una experiencia de uso superior. No me podéis culpar, son muchas horas al día delante del PC y el color blanco me agota.

Durante la instalación no tuve problemas, aunque de nuevo hubo un conflicto con los controladores de sonido y me vi obligado a reinstalar una versión anterior. Nada grave, aunque sí molesto, ya que me hizo perder bastante tiempo.

El caso es que Microsoft va tarde con Windows 10 1809. Como podemos ver en la gráfica que ha publicado AdDuplex dicha versión apenas representa un 26,4% del total, siendo Windows 10 1803 (April 2018 Update) la versión más utilizada con un 66,3%. La presencia de versiones más antiguas es mínima, tanto que resulta prácticamente anecdótica.

¿Por qué es un problema la baja cuota de mercado de Windows 10 1809?

Pues muy sencillo, porque el lanzamiento de la actualización “April 2019 Update” (versión 1903) está a la vuelta de la esquina, y cuando se produzca su llegada podremos confirmar que la actualización “October 2018 Update” ha sido el primer fracaso por parte de Microsoft en su aventura de ofrecer Windows 10 como servicio.

No hay duda de que dicha actualización fue desastrosa, pero lo más interesante es que el gigante de Redmond no supo gestionar adecuadamente la situación, hasta tal punto que hoy, seis meses después de su llegada, Windows 10 October 2018 Update no ha logrado ni siquiera romper la barrera del 30% de cuota de usuarios.

Microsoft tiene una cuenta pendiente con sus usuarios que, esperamos, logre saldar lanzando una “April 2019 Update” perfectamente cuidada y libre de errores. Os recordamos que esta actualización llegará entre mediados y finales del mes de abril.