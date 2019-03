Nuestros lectores hablan: ¿cuál fue tu primera consola?

Tener una consola es algo totalmente normal a día de hoy, de hecho muchos aficionados al sector acaban adquiriendo más de una para poder jugar a los diferentes títulos que lanzan como exclusivos de sus plataformas Sony, Microsoft y Nintendo.

El sector ha cambiado mucho con el paso de los años. Los videojuegos no solo se han “normalizado”, sino que se han convertido en la forma de entretenimiento más importante que existe actualmente, superando a industrias como el cine y la música, algo impensable hace unos años.

Recuerdo perfectamente la situación típica a principios de los años ochenta. Tener una consola era casi una rareza, el mundo de los videojuegos recibía grandes críticas y los precios eran bastante altos. Con la llegada de NES de Nintendo y Master System de SEGA la situación empezó a cambiar, muchos se dieron cuenta de que este tipo de sistemas no eran algo exclusivo para niños y “raritos”, aunque la consagración de los videojuegos como medio de entretenimiento para todos no se produjo hasta dos décadas después.

La llegada de los smartphones como plataforma para jugar y el salto de los videojuegos a las redes sociales acabó impulsando un negocio que hoy mueve decenas de miles de millones de dólares, y que año tras año confirma que es uno de los sectores más rentables dentro del mundillo tecnológico.

He tenido la suerte de vivir la mayor parte de la evolución de este sector, y ello me permite disfrutar de una perspectiva única en la que, muchas veces, no puedo evitar dejarme llevar por la nostalgia. Y hablando de nostalgia, ¿cuál fue tu primera consola? En mi caso recuerdo perfectamente que fue una Atari 2600, me resulta imposible olvidar el ruido que hacían sus interruptores y el tacto de sus mandos tipo palanca con un único botón en color rojo.

La disfruté durante bastante tiempo y pude sacarle mucho partido gracias a un cartucho con varios juegos incluidos que recibí como regalo. No recuerdo el precio exacto (creo unas 5.000 pesetas de la época) ni cuántos juegos incluía en total, pero sí que entre ellos estaban clásicos como Pitfall, Pac-Man, Boxing, Donkey Kong y River Raid.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál fue vuestra primera consola? Los comentarios son vuestros.