Google Maps nos anima a viajar con el clásico juego de la serpiente

No, no se trata de una broma del April Fool’s Day. Desde esta mismo noche, la aplicación de móviles y navegadores de Google Maps nos anima a que descubramos algunos de los edificios más icónicos y turísticos del mundo mediante el clásico juego de la serpiente.

En este caso transformada en un tren, podremos elegir entre distintos mapas y regiones del mundo transformados a gráficos pixel, como El Cairo, Sao Paulo, Londres, Sidney, San Francisco, Tokio, o un recopilatorio de todos ellos a través del globo completo.

Para acceder a esta versión del clásico Snake, tan sólo tendremos que acceder a Google Maps a través de nuestra aplicación del teléfono. Una vez aquí, nos aparecerá un logotipo distinto en la parte superior derecha, con el punto rojo de notificaciones pendientes.

Desplegando el menú lateral, además de las opciones normales de nuestro perfil y la aplicación, encontraremos también la opción llamada “Jugar a la Serpiente”. Así pues, cambiaremos los clásicos controles de botones por un control táctil deslizando nuestros dedos hacia los laterales de la pantalla (en mi opinión bastante más difícil que el original).

Pero eso no es todo. Y es que también contaremos con una versión para navegadores, con la que podremos jugar desde nuestro ordenador usando los controles comunes de las flechas. Para poder jugar a este minijuego, en lugar de desde la propia web, tendremos que acceder desde el siguiente enlace.

Lo mejor de todo es que no tendremos que actualizar ni descargar nada, ni siquiera en el caso de entrar desde la aplicación del móvil. Eso sí, pese a no tratarse de una broma pesada, este juego sí que está ligado al April Fools’s Day, por lo que es muy posible que el juego deje de estar disponible después de hoy. No te pierdas esta oportunidad de revivir uno de los juegos clásicos de la historia de los teléfonos.