Call of Duty: Black Ops 4, juega a Blackout gratis en abril

Con Fortnite como líder indiscutible, y un Apex Legends que ha puesto al resto de battle royale contra las cuerdas, la estrategia de Treyarch y Activision ha sido clara: la última actualización del COD: Black Ops 4 nos permitirá jugar a su modo Blackout completamente gratis, eso sí, durante tiempo limitado.

La verdad es que aunque una sorpresa, el hecho de que hayan optado por ofrecer este modo de forma gratuita resulta casi lógico. Con una gran mayoría del género funcionando bajo este modelo centrado en los micropagos sobre a la necesidad de comprar un juego, el estreno de Call of Duty: Black Ops 4 no llegó a generar tantos ingresos como esperaban.

Y es que aunque el juego no estaba orientado en exclusiva ni mayoritariamente hacia este modo royale, manteniendo sus propios modos multijugador, este género no sólo parece estar disfrutando de un enorme éxito, si no que incluso está comenzando a canibalizar el mercado.

Así pues, la actualización completa lanzada ayer mismo, trae diversos cambios y reajustes para Black Ops 4, con nuevas características y contenidos para todos los modos, destacando la inclusión del nuevo mapa de Alcatraz para los jugadores de PS4, y Zombies: Ancient Evil, el último capítulo de esta temporada, disponible en todas las plataformas.

Para disfrutar del modo battle royale de este juego, tan sólo tendremos que tener una cuenta en la plataforma de Blizzard, y acceder al juego a través del launcher de Battle.net, donde desde ayer mismo y hasta el próximo 30 de abril, podremos encontrar disponible el modo Blackout para su descarga gratuita.

Requisitos mínimos:

Sistema operativo: Windows 7 de 64 bits

Procesador: Intel Core i3 4340 o AMD FX 6300

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7950

Memoria: 8 GB de memoria RAM

HDD: 80 GB de espacio libre en disco

Sonido: DirectX 11.0

Requisitos recomendados: