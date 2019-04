HP Spectre Folio, mucho más que cuero

HP Spectre Folio es un impresionante convertible premium que busca el equilibrio entre el lujo artesanal, el diseño y la tecnología de vanguardia, destacando por el uso de cuero genuino como parte principal de su estructura y no solo como mero revestimiento. El resultado es simplemente espectacular. Cerrado parece una cartera de cuero y abierto ofrece mucho más que apariencia como corresponde a un dispositivo móvil de última generación.

En la búsqueda de la “reinvención del portátil” los fabricantes han producido todo tipo de equipos en los últimos años, especialmente los que integran funciones de tablets para aumentar la versatilidad del segmento en diseños híbridos, convertibles, 2 en 1 o detachables. Podríamos pensar que ya lo habíamos visto todo, pero estábamos equivocados. HP Spectre Folio es un equipo único, arriesgado, pero tremendamente innovador.

Después de analizar el HP Spectre 13 en su versión de ultraportátil y el HP Spectre x360 13 como edición convertible, tocaba revisar otro de los modelos más distintivos de esta serie de equipos premium de HP. El fabricante nos ha cedido una unidad y aquí van nuestras impresiones después de un mes de prueba.

Ficha técnica HP Spectre Folio

HP comercializa el Folio en un único tamaño de pantalla, aunque ofrece dos paneles a elegir con resolución FHD o 4K. Salvo aumentar la cantidad de memoria y almacenamiento y dos procesadores Intel de última generación serie “Y”, no hay otras opciones y tampoco son necesarias. La unidad que hemos probado está a la venta en España, es el modelo ‘ak0000ns’ y cuenta con las siguientes especificaciones principales:

Pantalla : IPS micro-edge de 13,3 pulgadas con retroiluminación WLED, multitáctil con protección Gorilla Glass.

: IPS micro-edge de 13,3 pulgadas con retroiluminación WLED, multitáctil con protección Gorilla Glass. Resolución : Full HD (1920 x 1080 píxeles).

: Full HD (1920 x 1080 píxeles). CPU : Intel Core i7-8500Y.

: Intel Core i7-8500Y. GPU : Integrada Intel UHD Graphics 615.

: Integrada Intel UHD Graphics 615. Memoria : 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM.

: 8 GB LPDDR3-1866 SDRAM. Almacenamiento : SSD M.2 PCle Gen3×4 NVMe 1.2 de 256 GB.

: SSD M.2 PCle Gen3×4 NVMe 1.2 de 256 GB. Conectividad : Combo Intel con Wi-Fi ac (2 x 2) y Bluetooth 4.2. Tres puertos USB Type-C, dos con soporte Thunderbolt 3 y 1 USB 3.1 Type-A para carga (ambos con HP Sleep and Charge). 1 lector de tarjetas microSD. 1 combo de auriculares/micrófono.

: Combo Intel con Wi-Fi ac (2 x 2) y Bluetooth 4.2. Tres puertos USB Type-C, dos con soporte Thunderbolt 3 y 1 USB 3.1 Type-A para carga (ambos con HP Sleep and Charge). 1 lector de tarjetas microSD. 1 combo de auriculares/micrófono. Varios : Teclado HP Premium retroiluminado. ClickPad HP Imagepad con gestos multitáctiles. Cámara de infrarrojos para autenticación facial con Windows Hello. Audio de Bang & Olufsen con cuatro altavoces y micrófono digital de matriz doble y altavoces estéreo Premium. Lápiz óptico incluido.

: Teclado HP Premium retroiluminado. ClickPad HP Imagepad con gestos multitáctiles. Cámara de infrarrojos para autenticación facial con Windows Hello. Audio de Bang & Olufsen con cuatro altavoces y micrófono digital de matriz doble y altavoces estéreo Premium. Lápiz óptico incluido. Dimensiones : 32,01 x 23,45 x 1,54 cm.

: 32,01 x 23,45 x 1,54 cm. Peso : 1,47 kilogramos.

: 1,47 kilogramos. Batería : HP de polímero de ion-litio de 6 celdas de 54,28 Wh para 19 horas de autonomía. Adaptador de CA USB Type-C de 65 W. Carga rápida.

: HP de polímero de ion-litio de 6 celdas de 54,28 Wh para 19 horas de autonomía. Adaptador de CA USB Type-C de 65 W. Carga rápida. Sistema Operativo: Windows 10 Home 64

Concepto, diseño y acabados

El calificativo de ‘premium’ ya lo encontramos en el mismo envoltorio con el que HP ofrece el equipo como ocurre en toda la línea Spectre, Incluye el convertible; una guía rápida; un lápiz óptico, puntas adicionales y un accesorio para sujetarlo a la pantalla; un cable USB Tipo C a Tipo A para aumentar la compatibilidad y el adaptador de corriente a USB Type-C.

El uso de cuero texturizado 100% genuino en la base y cubierta de este equipo llama la atención de inmediato como seña de distinción y marca el apartado del diseño. No solo ofrece un aspecto visual distinto, sino una sensación al tacto totalmente diferente en comparación con otras computadoras portátiles. Y no es un mero revestimiento ni funda que podamos quitar, sino que está integrado como un componente más de la computadora. Se ve, se siente y hasta se huele como algo real, porque es real.

El cuero se ofrece en dos acabados de color, Cognac Brown (que ves en las imágenes) y Bordeaux Burgundy, y se extiende más allá del marco, por lo que no encontrarás bordes expuestos o esquinas afiladas. Las palmas de las manos descansan siempre en este tipo de piel, mucho más suave y agradable que el frío metal. Lo mismo podemos decir de la trasmisión de calor del equipo en uso, mucho menos apreciable con la cubierta de cuero que las metálicas o los chasis básicos que usan materiales en policarbonato.

El exterior de cuero es resistente a las huellas dactilares y como decíamos tiene un suave aroma a piel, sutiles costuras en sus bordes, el logo de HP y un par de pliegues deliberados por donde se doblará cuando realicemos las transiciones de la pantalla en sus distintos modos de uso.

Seguramente te estarás preguntando sobre los aspectos de resistencia de este tipo de material y cómo reaccionará a meses/años de uso prolongado. La piel animal se ha utilizado desde el principio de los tiempos, y, en teoría, debería aguantar igual o más que el aluminio o las aleaciones de magnesio que se utilizan en equipos premium.

HP asegura que se trata de cuero genuino tratado específicamente para dotarlo de una mayor durabilidad e incluso, podría ser pulido en el futuro para reparar los pequeños arañazos, algo que para un usuario es imposible de tratar con otros materiales. En nuestras pruebas tras un mes de uso está impoluto, como el primer día. Más allá de aquí no podemos certificarlo.

Otra cuestión es el aspecto de grosor y peso que el cuero añade. No es demasiado, pero existe. 200 gramos más que el del HP Spectre x360 13, otro convertible con su mismo tamaño de pantalla y que usamos como referencia. En todo caso no es excesivo, mantiene el peso por debajo de la barrera de los 1,5 kilogramos y permite la movilidad a la que se enfoca el equipo. El material de cuero se combina satisfactoriamente con aluminio CNC presente en la tapa de la pantalla y en la base del teclado.

HP Spectre Folio no es solo cuero y también innova en el modo de ofrecer sus distintos modos de uso. Los convertibles actuales o bien se ofrecen con un sistema de bisagras que permiten girar la pantalla hasta 360 grados o bien adoptan un formato ‘2 en 1’ (detachable), que separa o acopla un teclado a la pantalla.

El Folio no emplea ni uno ni otro, sino un diseño distinto, que funciona muy bien. En modo portátil no se diferencia de cualquier otro con la pantalla pegada a la parte trasera de metal y cuero a base de imanes.

A partir de ahí, el cuero se puede doblar por la mitad haciendo una leve presión para ‘separar’ la pantalla y girando las bisagras para pasar a un diseño de tienda de campaña con ángulo de 60 grados, muy útil para presentaciones, visualización de multimedia o uso más cómodo del lápiz óptico y del TouchPad que también es manejable en este modo.

El modo tablet, con toda la pantalla sobre el teclado, se obtiene al girar aún más la pantalla desde el modo presentaciones. Bien pensado e implementado, este sistema de bisagras es una interesante novedad en diseño frente a los convertibles estándar. Se puede cambiar de modo con una sola mano, sus bisagras se sientes resistentes y su estabilidad es excelente en cada uno de ellos. Para ser perfecto, solo le pediríamos que en el modo portátil la pantalla pudiera abrirse algo más de los 120 grados que ofrece.

El diseño del Folio tiene otras curiosidades. En la parte posterior de la pantalla, oculta sobre el pie de apoyo de metal, se encuentra una ranura para montar una tarjeta SIM. Un pequeño accesorio de cuero incluido, se puede pegar debajo de la pantalla y permite alojar el lápiz óptico para tenerlo a mano.

Pantalla

Las 13,3 pulgadas de diagonal de este equipo es una medida perfecta para la pantalla de un convertible con capacidad multitáctil y destinado a la movilidad. El panel es impresionantemente delgado, lo que contrasta con unos biseles demasiado grandes para la tendencia actual. Seguramente si se pudieran reducir HP podría montar un panel de 14 pulgadas para aumentar la productividad manteniendo las mismas dimensiones externas.

El panel probado con resolución 1080p (HP ofrece en opción un segundo panel 4K) es un IPS firmado por AU Optronics con un consumo mínimo de 1 vatio lo que ayuda a alargar la autonomía. Sus características hablan de 400 nits de brillo máximo y la verdad es que las medias que hemos obtenido están muy cerca de esos valores, facilitando la visión en exteriores a plena luz. También está por encima de la media en la representación del color con soporte para el 98% de la gama sRGB.

No es tan bueno el tiempo de respuesta y se aprecia un ligero efecto ghosting y sangrado de luz de fondo. No es importante en este equipo porque no está destinado a edición de imágenes o juegos y una calibración del panel mejora la escala de grises y el balance sRGB y con ello la precisión del color. El uso del panel IPS se nota en la amplitud de los ángulos de visión (178 grados), sin grandes cambios de color o contraste al mirarlo desde los ángulos. El contraste es muy bueno (alrededor de 1.900:1) y lo mismo la temperatura de color sobre 6.650K y la uniformidad de la retroiluminación. Muy buena pantalla.

La pantalla incorpora Corning Gorilla Glass NBT para ofrecer resistencia contra golpes, rayones y suciedad en un uso regular y su digitalizador activo ofrece un soporte perfecto para dedos y el lápiz óptico. El cambio entre modos portátil, presentaciones-multimedia o tablet es rapidísima con el sistema Windows 10 que pre-instala el equipo. Y lo mismo podemos decir de la respuesta táctil (capacitiva de diez toques) de la unidad probada, perfecta en todas las condiciones.

Conectividad

HP Spectre Folio ofrece tres puertos USB Tipo-C. Y nada más salvo un conector combo para audio en jack de 3,5 mm. La apuesta por la última versión de la interfaz de conexión de periféricos es total en el segmento de portátiles y convertibles y la industria va un paso por delante de los usuarios, donde todavía abundan periféricos USB de anteriores normas.

No hubiera estado de más incorporar una salida HDMI o el lector de tarjetas SD como incluye su “hermano sin cuero” HP Spectre x360 13 para mejorar la compatibilidad. Sí hay que destacar que HP incluye un dongle a USB tipo A (USB 3.0) para facilitar la conexión a periféricos antiguos. Si necesitas conectar más de uno tendrás que usar otros adaptadores.

El apartado positivo lo encontramos en que los tres pueden cargar las baterías del Folio y ofrecen la función HP Sleep and Charge permitiendo cargar otros dispositivos móviles con el equipo apagado. Además, dos de estos puertos soportan la interfaz de Intel Thunderbolt 3, la más rápida del mercado con sus 40 Gbps. El acceso a los puertos está bien conseguido, repartidos entre ambos laterales para facilitar la conexión.

Para conexión inalámbrica incluye un chip combo de Intel que ofrece soporte Wi-Fi ac y Bluetooth 4.2. Cumple su función aunque es un chip más antiguo que la versión 9560 que incluyen otros Spectre y que es lo más avanzado de Intel, con Wi-Fi ac (MU-MIMO y 2 x 2) y Bluetooth 5. En las pruebas que hicimos al x360 y conectado a una buena red Wi-Fi en la banda de los 5 GHz no echamos en falta para nada el conector Ethernet LAN y redes cableadas.

Lo mejor en este apartado del HP Spectre Folio es el soporte para redes de banda ancha móvil 4G con un chip Intel LTE Gigabit, que HP dice es el más rápido instalado en un convertible de este tamaño. Es perfecto para acceder a Internet en cualquier parte sin tener que depender de inseguras Wi-Fi públicas o en lugares donde no estén disponibles. Su localización es curiosa, con una ranura en la parte posterior de la pantalla, oculta sobre el pie de apoyo de metal. Cuesta localizarla, pero evita tener que colocarla en los laterales a la vista ya que no es un elemento que estemos quitando y poniendo.

Teclado, TouchPad, Webcam y Stylus

Fantástico teclado, y es importante en este tipo de equipos para los que tenemos que escribir a diario durante muchas horas. HP decidió que la línea Spectre debía acercarse a la calidad de los Premium Collaboration que monta en sus portátiles profesionales EliteBooks y ha sido todo un acierto.

Tiene retroiluminación de dos niveles entre teclas aunque no es resistente a derrames. Muy cómodo de usar, es un chiclet tipo isla que ofrece un recorrido de teclas de 1,3 mm y una gran precisión. En pruebas con 10fastfingers.com puedes superar la barrera de las 100 pulsaciones por minuto sin apenas errores.

No es tan bueno el TouchPad y seguramente no por el hardware. Aunque tiene un tamaño más pequeño que la media, es de cristal y suave al tacto. El problema llega de la insistencia de HP en usar los controladores de Synaptics, muy inferiores a los Precision Touchpad que ofrece Microsoft en Windows 10. Ya lo hemos comentado en otros análisis de portátiles HP: es urgente el cambio de este software.

La webcam incluida es la misma que la del Spectre x360, una HP True Vision IR que ofrece una resolución nativa FHD y 88 grados de ángulo de visión. Además de tareas de videoconferencia con apoyo de un micrófono digital de doble matriz integrado, su sensor de infrarrojos aporta las funciones de autenticación y seguridad. Funciona muy bien apoyada en software como Windows Hello. Curiosamente, frente al Spectre x360, este equipo no incluye sensor de huellas u otras tecnologías como la destinada a combatir la “piratería informática visual”, HP Sure View.

HP incluye un lápiz digital Digital Pen para usar con el equipo y sacar partido de su pantalla multitáctil en tareas de edición, dibujo, toma de notas y también un modo de presentaciones para mover cómodamente el cursor, pasar las diapositivas y resaltar los puntos clave sin necesidad de hacer clic.

HP ofrece varios modelos de lápices para uso con sus equipos multitáctiles, aunque el mejor es el HP Tilt Pen, que cuenta con tecnología de Wacom y soporte para inclinación para mejorar la precisión, mientras que la detección de presión permite sombrear desde diferentes ángulos, ofreciendo una experiencia de dibujo bastante realista. Se recarga mediante un puerto USB Type-C que incluye oculto. Pesa poco más de 13 gramos y está disponible en acabados de color negro y plata.

Rendimiento y experiencia de uso

La base hardware interna del HP Spectre Folio es responsabilidad de los procesadores Intel de octava generación Core en su variante de ultrabajo voltaje, Amber Lake. Ello tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, destaca un consumo TDP tremendamente reducido de 5 vatios que permite utilizar un sistema de refrigeración pasiva sin molestos ventiladores. La experiencia de uso es fantástica. No hay ninguna emisión de ruido ni tampoco la emisión calorífica habitual. Como decíamos arriba, el uso del cuero ayuda a esa percepción, tanto si el equipo está en el escritorio como si lo sujetas en las rodillas.

Procesamiento

Como contrapartida a esas ventajas, el rendimiento del Folio es limitado. La versión probada monta un Core i7-8500Y con dos núcleos y 4 hilos de procesamiento nativo, 4 Mbytes de caché y frecuencias de trabajo, base de 1,5 GHz y hasta 4,2 GHz en modo turbo. Es el modelo Amber Lake más potente, pero aún así queda muy debajo en rendimiento de lo que ofrecen los modelos ‘Whiskey Lake’ de la misma generación como el que incorpora el mencionado HP Spectre x360 13 con el que estamos comparándolo.

El benchmark PC Mark que realiza pruebas de edición, creación de contenido y productividad en general, y que también evalúa el trabajo de la memoria, lo confirma. Frente a los 4.081 puntos del x360, el Folio no alcanza los 3.000.

Lo mismo ocurre con el exigente test Cinebench de Maxon donde el apartado de CPU queda bastante por debajo de los 571 puntos del x360.

No es que el Amber Lake sea malo, es que los Whiskey Lake serie “U” han duplicado el número de núcleos y se nota mucho la diferencia. En todo caso, la experiencia de uso real no es tan amplia siempre que tengamos en cuenta hasta donde puede llegar este equipo, más que suficiente en informática básica, reproducción multimedia y usos de Internet, pero no para otros más avanzados que seguramente necesitarán otro tipo de equipos.

Gráficos

Lo mismo podemos decir del apartado de la GPU. El Core i7-8500Y monta una integrada Intel UHD Graphics 615, que no permite tareas de edición ni mucho menos juegos, salvo alguno casual o ejecutándose a la mínima resolución y calidad gráfica. Lo vemos con los test de 3DMark, donde obtenemos 2.000 puntos menos que lo obtenido en el x360. Simplemente no es ese su objetivo. Para éste y otros equipos destinados a movilidad, la mejor solución para mejorar la potencia es conectar gráficas externas a uno de sus puertos Thunderbolt 3 soportados.

Almacenamiento

Portátiles y convertibles premium están jubilando los discos duros y el uso de unidades de estado sólido es masivo en todo tipo de equipos, especialmente premium. El Spectre no iba a ser una excepción y monta una SSD M.2 NVMe de Samsung. Es un modelo PM961 fiable y rapidísimo que se emplea mucho entre fabricantes OEM y que ofrece un rendimiento enorme especialmente en modo lectura, como verás en el test de CrystalDiskMark.

Eso sí, la SSD está soldada a la placa por lo que deberás asegurarte de comprar una configuración con la capacidad que pienses vas a necesitar. El HP Spectre Folio ofrece hasta 2 Tbytes aunque no todas las configuraciones están disponibles en todas las regiones. Y lo mismo podemos decir de la memoria RAM, disponible en 8 o 16 Gbytes. Además, el acceso al interior del equipo no es tan sencillo como en modelos profesionales como los EliteBook que permiten actualizaciones sencillas.

Autonomía

Aquí empieza lo bueno. HP declara una autonomía general de 18 horas para este equipo. No obtenemos tanto en el uso real como es habitual, pero el bajo consumo de su hardware interno y el de su pantalla nos permite un tiempo de uso muy razonable con autonomía para toda una jornada de trabajo. Por ejemplo, navegando por Internet de forma continua con la pantalla a mitad de brillo superamos las 10 horas de autonomía hasta que salta el indicador del 5%.

El modo de espera desde modos de suspensión no consume prácticamente nada. A la hora de cargar, el modo Fast Charge incorporado permite pasar del 0 al 50% en apenas media hora. La carga completa se produce en algo menos de dos horas y se puede realizar en cualquiera de los tres puertos USB Type-C que incluye y el pequeño adaptador de CA de 65 vatios.

Sonido

HP sigue cuidando como pocos fabricantes el apartado del audio. La alianza con los especialistas de Bang & Olufsen sigue ofreciendo grandes resultados aunque este modelo en concreto ofrece peor calidad que lo obtenido en el Spectre x360. Aunque monta cuatro altavoces situados encima del teclado, suena demasiado metálico y se nota la falta de graves y en el modo carpado hace una especie de eco que empeora la situación. Mucho mejor es es el resultado conectando unos buenos auriculares al jack de 3,5 mm que ofrece y que ahí sí ofrece la calidad a la que estamos acostumbrados.

Conclusiones HP Spectre Folio

Lo mejor que se puede decir de este equipo es que no encontrarás ninguno como él. Y no es sencillo de afirmarlo en medio de un catálogo de equipos muy similares. HP cumple en la práctica lo de la “reinvención del portátil” con un convertible único por el uso del cuero como parte de su estructura y no como mero revestimiento, que ofrece un acabado espectacular, flexible pero resistente y un aspecto para presumir en cualquier ambiente.

Otro aspecto novedoso llega del diseño de su sistema de bisagra debajo del cuero y la manera que ofrece la transición de sus modos de uso, desde portátil a tablet. Muy buena su pantalla multitáctil y el plus que ofrece su lápiz óptico. Su rendimiento está limitado por la arquitectura de procesamiento elegida, pero es suficiente para su enfoque de uso y como contrapartida ofrece ventajas en su sistema de refrigeración y en su autonomía.

Con Windows 10 Home de 64 bits preinstalado, el Spectre Folio está disponible en el canal especializado y en la HP Store española en la configuración probada (ak0000ns) con un precio oficial de 1.599 euros y actualmente promocionado hasta 1.359 euros.

Lo recomendamos por innovador, elegante y arriesgado, aunque hay otras opciones de la misma serie. En mi opinión y si tuviera que elegir un convertible de la serie Spectre, me quedaría con su primo hermano que también analizamos, el HP Spectre x360 13, que ofrece mayor rendimiento y menor delgadez y peso a un precio de 1.100 euros. Si quieres algo único en acabado y diseño en formato convertible, el Spectre Folio te va a encantar.