¿Qué películas de Marvel nos quedan después de Vengadores: Endgame?

Por si no lo sabías, Vengadores: Endgame es la última película de esta saga, por eso al final de los créditos no hay ninguna escena. ¿Significa eso que se acabaron las películas de Marvel? No, ni muchísimo menos, pero de momento, tendremos que despedirnos del conjunto de los Vengadores.

Pero héroes de Marvel hay muchos, muchísimos, y Disney no va a dejar de exprimir esta franquicia que tantos buenos resultados le está dando. Te dejamos este listado con las próximas películas de Marvel para que apuntes en el calendario los próximos estrenos que no te puedes perder.

X-Men: Fénix Oscura, 7 de junio de 2019 (20th Century Fox)

Finalmente la fecha de estreno de la película de Jane Grey (Fenix) ha sido adelantada al 7 de junio, por lo que esta es la próxima película de Marvel que podremos disfrutar en la gran pantalla. Fenix Oscura también será la última de las películas de Marvel de la saga de X-Men. Bajo la dirección de Disney, X-Men, al igual que Spiderman, también tomará un nuevo rumbo con nuevos actores y dinámicas.

La película continua con la misma línea y actores que X-Men: Días del futuro pasado. Pero en este caso ahonda en la historia de Jean Grey (Sophie Turner) uno de los mutantes más complicados y poderosos.

Conoceremos la historia de Jean Grey y la enorme amenaza que supone para todo el planeta si no consigue controlar sus poderes. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable.

Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar ni comprender. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. La familia se desmorona y deben encontrar la forma de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar el planeta de unos alienígenas que quieren transformar esta fuerza en un arma y conquistar la galaxia…

Spider-Man: Lejos de casa, 5 de julio de 2019 (Marvel Studios – Sony Pictures)

Spider-Man es uno de los héroes más conocidos de Marvel y sus películas siempre han funcionado muy bien. Nuestro amigo trepamuros vuelve al cine el 5 de julio y nos cuenta su entretenido viaje de estudios a Europa.

Peter Parker (Tom Holland) y sus amigos van de vacaciones de verano a Europa, pero no encontrarán descanso ya que Peter tendrá que ayudar a Nick Furia a descubrir el misterio de las criaturas que causan desastres naturales y destrucción en todo el continente. Estas criaturas son los Elementales, unos seres poco conocidos pero con bastante mala leche y poderes descomunales. Están hechos de arena, fuego, agua y piedra, y en su lucha llevarán a Parker a Londres, Praga y Venecia.

Spiderman también conocerá a Mysterio, uno de sus villanos más clásicos, pero según parece, en esta ocasión se aliarán para combatir un mal mayor.



Los Nuevos Mutantes, ¿2 de agosto de 2019? (20th Century Fox)

Fénix Oscura es la película que acaba con la saga de las películas de Marvel sobre la organización de mutantes X-Men. Pero eso no significa que sea la última de las películas de los mutantes de Marvel, porque mutantes hay muchos. Los Nuevos Mutantes es el último de los proyectos que le quedaba a 20th Century Fox antes de que pasara a manos de Disney. La película está dirigida por Josh Boone (Bajo la misma estrella) y cuenta con un muy interesante entre los que se encuentran Anya Taylor-Joy (Múltiple), Maisie Willians (Arya en Juego de Tronos), Charlie Heaton (Stranger Things) y Antonio Banderas como el villano de la película.

Los Nuevos Mutantes le dan una vuelta de tuerca más al género de cómic añadiendo terror y suspense. Esta película ha sido retrasada e incluso ha peligrado su estreno en la gran pantalla, durante un tiempo se creyó que quedaría relegada a Disney+, pero todo apunta a que llegará a los cines el 2 de agosto de este año.

Todavía se sabe muy poco de la sinopsis, en el tráiler vemos a unos adolescentes que parecen tener superpoderes y que están encerrados contra su voluntad en un centro en el que se esconde un gran peligro del que tendrán que huir para salvar su vida. Estos mutantes son:

Magik, Illyana Nikolievna Rasputina interpertada por Anya Taylor-Joy. Ella es una mutante rusa con la habilidad de teletransportación interdimensional al limbo y la hechicería. Es la hermana de Colossus, un miembro de los X-Men visto en las películas anteriores.

Wolfsbane, Rahne Sinclarir, interpretada por Maisie Williams. La actriz de Juego de Tronos vuelve a interpretar a una chica lobo, solo que esta vez se transforma en un lobo de verdad.

Cannonball, Samuel Zachary Guthrie, interpretado por Charlie Heaton. El actor de Stranger Things da vida a un mutante de Kenctucky que puede impulsarse en el aire y es invulnerable mientras lo hace.

Sunspot, Roberto da Costa, interpretado por Henry Zaga. Un mutante brasileño con la capacidad de manipular la energía solar.

Mirage, Danielle Moonstar, interpretado por Blu Hunt. Un mutante nativo americano que tiene el poder de crear ilusiones extraídas de los miedos y deseos de la mente de una persona.

En el tráiler también vemos a Alice Braga como Cecilia Reyes: Una mentora para el grupo, y una médico que tiene la capacidad de generar un bio-campo de protección a su alrededor.

—

Películas de Marvel que se esperan para 2020 en adelante

Gambito, ¿13 de marzo de 2020?

Se ha oído hablar mucho de este controvertido personaje desde su aparición en la segunda película de Lobezno. Gambito es un mutante con la capacidad de crear, controlar y manipular mentalmente energía cinética pura para su deseo. También es increíblemente experto y hábil en el lanzamiento de cartas, el combate cuerpo a cuerpo y el uso de un bō. Se sabe que el gambito carga cartas y otros objetos con energía cinética, usándolos como proyectiles explosivos.

Channing Tatum lleva años intentando hacerse con la película y dirigirla, pero todavía no hay nada definitivo, lo último que se sabe es que el estudio volvió a retrasar la fecha de estreno al 13 de marzo de 2020.

Black Widow

Podría ser el nuevo resurgir de las películas de los Vengadores, aunque poco hay confirmado, ni siquiera que la vaya a interpretar Scarlett Johansson. Marvel contrató a Jac Schaeffer (Frozen) para escribir el guión y a la directora australiana, Cate Shortland.

Los Eternos

Kevin Feige, productor de Marvel, confirmó que están trabajando en una película sobre Los Eternos. La dirigirá Chloe Zhao (The Rider) y en el elenco se encuentran Angelina Jolie y Kumail Nanjiani (Silicon Valley).

Los Eternos son una raza de superhumanos creados por los Celestiales para proteger a la tierra, lo cual les lleva a la inevitable guerra contra sus homólogos destructivos, los desviantes. Los Eternos son inmortales. No envejecen y son casi imposibles de matar. Tienen el poder de levitar, manipular la materia a nivel atómico, desprender rayos devastadores, e incluso un pequeño nivel de telepatía. Es muy probable que Angelina Jolie interprete a Sersi, una eterna que puede modificar la materia a voluntad.

Black Panter 2

Feige también ha confirmado que Tchalla volverá, muy probablemente el año que viene. Se cree que repetirán los mismos actores y que se de una mayor importancia a Suri, la hermana de Black Panter.