Facebook renueva su diseño y objetivos: «el futuro es privado»

Tras quince años de éxitos y escándalos, Facebook afronta su tercera renovación, según anunció el fundador y CEO Mark Zuckerberg durante su participación en la conferencia anual para desarrolladores que se celebra estos días en California.

En el mismo escenario, un rato antes, la compañía daba a conocer el lanzamiento de dos nuevos productos: los cascos de realidad virtual VR Oculus Quest y Oculus Rift S sobre los que os informamos ayer. Pero lo mejor estaba por llegar, y es que cascos de realidad virtual cada vez hay más, pero para bien y para mal, Facebook solo hay uno. En este sentido, las noticias que traía el padre de la criatura son las de verdad importantes.

Nuevo diseño

En primer lugar, lo más destacado a la vista es sin duda el nuevo diseño de la plataforma, ya disponible en las aplicaciones móviles de Facebook para Android e iOS y próximamente en la aplicación web. En ambos casos era algo que se llevaba esperando largo tiempo, sobre todo en el sitio web, cuya experiencia de usuario ha sido nefasta desde sus inicios. Que lo resuelva esta actualización es otro cantar, pero por lo menos a la vista se agradece el cambio.

Más allá de lo estético el nuevo diseño de Facebook incide en los grupos, los espacios de encuentro para usuarios con aficiones o inquietudes similares, cuyo acceso estará a partir de ahora presente tanto en la barra de pestañas como en el Marketplace y otras secciones de la red social, potenciado con un seguimiento de la actividad y con integración en Facebook Watch.

Después de los grupos, los eventos son el otro aspecto al que más atención han puesto: también tendrán su propia pestaña y, distinguiendo entre los eventos públicos de los privados, incluirán un mapa en el que se señalarán aquellos que se celebren cerca de nuestra localización.

Privacidad

Hablar de privacidad en Facebook es de chiste, pero en la sede del gigante social lo tienen asumido: «Entiendo que mucha gente no esté segura de que seamos serios con esto«, decía Zuckerberg ante su audiencia. «Sé que no tenemos exactamente la reputación más sólida en materia de privacidad. Pero estoy comprometido a hacerlo bien«.

Tiene razón: cualquier persona mínimamente informada sabe que en Facebook no hay privacidad que valga. Pero, ¿cómo dicen que van a mejorarlo? Básicamente, reconstruyendo la infraestructura de la plataforma para que cumpla con el nuevo estándar que marca Zuckerberg, a la postre leitmotiv de toda su presentación: «El futuro es privado«, sostiene.

Sin embargo, como él mismo admite, no tienen credibilidad en esta materia, y no la van a tener nunca. Casos como el de Cambridge Analytica son solo la punta del iceberg, cuando cada pocos meses tenemos noticias de cómo vuelan los datos o de cómo hacen negocio e intentan espiar al usuario, pero también al que no lo es.

Unificación

Sea como fuere, una de las vías para incrementar la protección de la privacidad, o al menos la sensación de tenerla, es mediante el cifrado de extremo a extremo de datos y conversaciones. Ese es el objetivo: cifrarlo todo, una vez se haya integrado todo. ¿Qué es todo? Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp e Instagram.

El cifrado de extremo a extremo es la clave sobre la que asegurar el ya conocido plan de Zuckerberg para unificar todos sus servicios, permitiendo así al usuario interactuar y comunicarse a través de todos ellos de manera cómoda y rápida y sin perjucio para su privacidad. O esa es la idea.

Aplicaciones para PC

Por último, el mismo Zuckerberg era el encargado de anunciar la pronta llegada de nuevas aplicaciones para PC, con Windows y macOS como sistemas operativos soportados.

La primera y más importante es Facebook Messenger, una de las más populares en su categoría y con la que la compañía quiere tentar al usuario profesional, incluyendo mensajes de texto, llamadas de audio y vídeo privadas y grupales y otras características. Al estilo del nuevo Skype, se prevé que se trate de la aplicación empaquetada y adaptada al escritorio de PC.

Por otro lado, los usuarios de Windows recibirán pronto una versión de Spark AR, una aplicación de realidad aumentada con la que hacer chorradas varias, hasta ahora solo disponible para macOS.